Уряд з травня збільшує пенсії: кому і на скільки
Кабінет Міністрів України вирішив провести у травні індексацію пенсій, а також встановити доплату для окремих категорій пенсіонерів. Ті пенсіонери, яким виповнилося 80 і більше років, щомісяця отримуватимуть 500 гривень доплати.
Про підвищення пенсій під час свого брифінгу заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
До слова Зеленський пообіцяв пенсіонерам 1000 гривень надбавки вже з квітня
Зростання пенсій у травні
- Індексація трудових пенсій:
вона становитиме 11%, а гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів. Таким чином мінімальна пенсія зросте з 1 тисячі 889 гривень до 2 тисяч 97 гривень;
- Доплата до пенсій:
пенсіонери, яким виповнилося 80 і більше років, отримають щомісячну надбавку 500 гривень. Загалом це зачепить 1,5 мільйона пенсіонерів.
До слова, раніше уряд через епідемію коронавірусу і карантин в Україні вирішив у квітні доплатити до пенсій по 1 тисячі гривень.
Я хочу наголосити, що і виплату тисячі гривень, і індексацію пенсій Пенсійний фонд проводить автоматично. Тому нікуди і нікому не потрібно звертатися,
– наголосила Марина Лазебна.
Вона наголосила, що уряд робить усе для того, що у період карантину уряд робить усе можливе для того, щоб людям жилося максимально комфортно. За будь-яких питань вона закликала звертатися до соціальних працівників.