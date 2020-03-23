Уряд з травня збільшує пенсії: кому і на скільки

Кабінет Міністрів України вирішив провести у травні індексацію пенсій, а також встановити доплату для окремих категорій пенсіонерів. Ті пенсіонери, яким виповнилося 80 і більше років, щомісяця отримуватимуть 500 гривень доплати.

Про підвищення пенсій під час свого брифінгу заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

До слова Зеленський пообіцяв пенсіонерам 1000 гривень надбавки вже з квітня

Зростання пенсій у травні

Індексація трудових пенсій:

вона становитиме 11%, а гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів. Таким чином мінімальна пенсія зросте з 1 тисячі 889 гривень до 2 тисяч 97 гривень;

вона становитиме 11%, а гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів. Таким чином мінімальна пенсія зросте з 1 тисячі 889 гривень до 2 тисяч 97 гривень; Доплата до пенсій:

пенсіонери, яким виповнилося 80 і більше років, отримають щомісячну надбавку 500 гривень. Загалом це зачепить 1,5 мільйона пенсіонерів.

До слова, раніше уряд через епідемію коронавірусу і карантин в Україні вирішив у квітні доплатити до пенсій по 1 тисячі гривень.

Я хочу наголосити, що і виплату тисячі гривень, і індексацію пенсій Пенсійний фонд проводить автоматично. Тому нікуди і нікому не потрібно звертатися,

– наголосила Марина Лазебна.

Вона наголосила, що уряд робить усе для того, що у період карантину уряд робить усе можливе для того, щоб людям жилося максимально комфортно. За будь-яких питань вона закликала звертатися до соціальних працівників.



Хто і яку пенсію отримує в Україні / інфографіка 24 каналу