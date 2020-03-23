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      Уряд з травня збільшує пенсії: кому і на скільки

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      У травні уряд проведе індексацію пенсій на 11% / radiotrek.rv.ua

      Кабінет Міністрів України вирішив провести у травні індексацію пенсій, а також встановити доплату для окремих категорій пенсіонерів. Ті пенсіонери, яким виповнилося 80 і більше років, щомісяця отримуватимуть 500 гривень доплати.

      Про підвищення пенсій під час свого брифінгу заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

      До слова Зеленський пообіцяв пенсіонерам 1000 гривень надбавки вже з квітня

      Зростання пенсій у травні

      • Індексація трудових пенсій:
        вона становитиме 11%, а гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів. Таким чином мінімальна пенсія зросте з 1 тисячі 889 гривень до 2 тисяч 97 гривень;
      • Доплата до пенсій:
        пенсіонери, яким виповнилося 80 і більше років, отримають щомісячну надбавку 500 гривень. Загалом це зачепить 1,5 мільйона пенсіонерів.

      До слова, раніше уряд через епідемію коронавірусу і карантин в Україні вирішив у квітні доплатити до пенсій по 1 тисячі гривень.

      Я хочу наголосити, що і виплату тисячі гривень, і індексацію пенсій Пенсійний фонд проводить автоматично. Тому нікуди і нікому не потрібно звертатися,
      – наголосила Марина Лазебна.

      Вона наголосила, що уряд робить усе для того, що у період карантину уряд робить усе можливе для того, щоб людям жилося максимально комфортно. За будь-яких питань вона закликала звертатися до соціальних працівників.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Кабінет Міністрів України Марина Лазебна Міністерство соціальної політики Пенсійний фонд України Пенсія Новини України
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