Зеленський підписав зміни до закону про місцеве самоврядування: що вони передбачають

Президент України Володимир Зеленський підписав оновлення закону про місцеве самоврядування. Серед іншого запропоновані зміни дозволять Кабінету Міністрів вносити у парламент проєкти про створення чи ліквідацію цілих районів у межах областей.

Можливість уряду вносити нові проєкти адміністративного устрою України є важливими для продовження децентралізації та проведення місцевих виборів у 2020 році. Про це вказано у пояснювальній записці до законопроєкту №2653.

До слова Рада схвалила зміни до закону про місцеве самоврядування: подробиці

Які зміни пропонує закон:

Дає можливість уряду затверджувати адміністративно-територіальний устрій на рівні громад і районів;

вводить поняття адміністративного центру і території територіальної громади;

пропонує уповноважити Кабмін визначати адміністративні центри та території територіальних громад, але лише до ухвалення закону про адміністративно-територіальний устрій України;

дозволяє подавати до Верховної Ради України проєкти законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів.

Законопроєкт був зареєстрований у Раді ще у грудні 2019 року. 17 січня його схвалили у першому читанні, а 16 квітня – у другому. Президент підписав його 8 травня.

Що таке децентралізація?Фактично реформа передбачає передачу повноважень і фінансів від центральної державної влади якнайближче до людей – органам місцевого самоврядування.



Реформа децентралізації передбачає, що сільські, селищні, міські ради та їхні виконкоми повинні мати широкі повноваження і достатньо грошей, щоб могти самотужки розв'язувати всі місцеві питання та нести за це відповідальність.



У ході створення ОТГ дещо порушуються кордони адміністративних районів, які нині існують. Тож можливість їх перегляду є необхідністю для продовження реформи.