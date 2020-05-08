Зеленський підписав зміни до закону про місцеве самоврядування: що вони передбачають
Президент України Володимир Зеленський підписав оновлення закону про місцеве самоврядування. Серед іншого запропоновані зміни дозволять Кабінету Міністрів вносити у парламент проєкти про створення чи ліквідацію цілих районів у межах областей.
Можливість уряду вносити нові проєкти адміністративного устрою України є важливими для продовження децентралізації та проведення місцевих виборів у 2020 році. Про це вказано у пояснювальній записці до законопроєкту №2653.
До слова Рада схвалила зміни до закону про місцеве самоврядування: подробиці
Які зміни пропонує закон:
- Дає можливість уряду затверджувати адміністративно-територіальний устрій на рівні громад і районів;
- вводить поняття адміністративного центру і території територіальної громади;
- пропонує уповноважити Кабмін визначати адміністративні центри та території територіальних громад, але лише до ухвалення закону про адміністративно-територіальний устрій України;
- дозволяє подавати до Верховної Ради України проєкти законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів.
Законопроєкт був зареєстрований у Раді ще у грудні 2019 року. 17 січня його схвалили у першому читанні, а 16 квітня – у другому. Президент підписав його 8 травня.
Що таке децентралізація?Фактично реформа передбачає передачу повноважень і фінансів від центральної державної влади якнайближче до людей – органам місцевого самоврядування.
Реформа децентралізації передбачає, що сільські, селищні, міські ради та їхні виконкоми повинні мати широкі повноваження і достатньо грошей, щоб могти самотужки розв'язувати всі місцеві питання та нести за це відповідальність.
У ході створення ОТГ дещо порушуються кордони адміністративних районів, які нині існують. Тож можливість їх перегляду є необхідністю для продовження реформи.