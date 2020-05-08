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      Зеленський підписав зміни до закону про місцеве самоврядування: що вони передбачають

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      Закон про місцеве самоврядування - Зеленський підписав зміни
      Уряд зможе затверджувати адміністративно-територіальний устрій громад і територій / uk.wikipedia.org

      Президент України Володимир Зеленський підписав оновлення закону про місцеве самоврядування. Серед іншого запропоновані зміни дозволять Кабінету Міністрів вносити у парламент проєкти про створення чи ліквідацію цілих районів у межах областей.

      Можливість уряду вносити нові проєкти адміністративного устрою України є важливими для продовження децентралізації та проведення місцевих виборів у 2020 році. Про це вказано у пояснювальній записці до законопроєкту №2653.

      До слова Рада схвалила зміни до закону про місцеве самоврядування: подробиці

      Які зміни пропонує закон:

      • Дає можливість уряду затверджувати адміністративно-територіальний устрій на рівні громад і районів;
      • вводить поняття адміністративного центру і території територіальної громади;
      • пропонує уповноважити Кабмін визначати адміністративні центри та території територіальних громад, але лише до ухвалення закону про адміністративно-територіальний устрій України;
      • дозволяє подавати до Верховної Ради України проєкти законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів.

      Законопроєкт був зареєстрований у Раді ще у грудні 2019 року. 17 січня його схвалили у першому читанні, а 16 квітня – у другому. Президент підписав його 8 травня.

      Що таке децентралізація?Фактично реформа передбачає передачу повноважень і фінансів від центральної державної влади якнайближче до людей – органам місцевого самоврядування.

      Реформа децентралізації передбачає, що сільські, селищні, міські ради та їхні виконкоми повинні мати широкі повноваження і достатньо грошей, щоб могти самотужки розв'язувати всі місцеві питання та нести за це відповідальність.

      У ході створення ОТГ дещо порушуються кордони адміністративних районів, які нині існують. Тож можливість їх перегляду є необхідністю для продовження реформи.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Президент України Верховна Рада Місцеве самоврядування Місцеві вибори 2020 Децентралізація
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