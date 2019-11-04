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      Уряд звільнив главу Космічного агентства України: що відомо про Павла Дегтяренка

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      Павло Дегтяренко
      Павло Дегтяренко / КБ "Південне"

      Кабінет міністрів звільнив главу Державного космічного агентства Павла Дегтяренка. Він відпрацював на цій посаді два роки з п'яти.

      Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів.

      Це цікаво: Українсько-американська ракета "Антарес" допомогла астронавтам у дослідженні Всесвіту

      Що відомо про Павла Дегтяренка?

      Дегтяренко народився на Черкащині 6 вересня 1962 року у місті Сміла.  У 1979 році закінчив Вінницьку середню школу №2, в 1985 - Ленінградський військово-механічний інститут за фахом "Двигуни літальних апаратів".

      З липня 1985 року Дегтяренко працював на держпідприємстві "Конструкторське бюро "Південне". Пройшов шлях від інженера до головного конструктора і начальника головного науково-технічного підрозділу ДП" КБ "Південне" з системного проектування бойових і космічних ракетних комплексів.

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      Дегтяренко працював над: 

      – розробкою і випробуваннями ракети 15А18М;

      – реалізацією міжнародних космічних проектів "Морський старт" і "Наземний старт" на базі ракети-носія "Зеніт";

      – виконанням комерційного контракту між ДП "КБ "Південне" і американською компанією Orbital по створенню ракети-носія "Антарес";

      – створенням елементів стартового комплексу спільного україно-бразильського проекту космічного носія "Циклон-4";

      – проектуванням, розробкою конструкторської документації, випробуванням і постановкою на виробництво різних модифікацій тролейбусів марки "ЮМЗ";

      – розробкою міських тролейбусів і автобусів з низьким рівнем підлоги.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Космос
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