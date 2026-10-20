Допоки Україна зберігає здатність до стрімких наступальних операцій, усі успіхи Росії – це дім, що будується на піску і обов'язково впаде у слушний момент, за відповідних погодних умов. Про це пише Ігор Луценко.

Ми звели нанівець зусилля росіян

П'ятихвилинки дружби із США, тимчасово взяті посадки чи налякані заторами на київських мостах нардепи з вулиці Грушевського – все це дуже умовно, примарно і тимчасово. Багато разів ця воістину великомасштабна війна показувала, що українські війська можуть в потрібну мить зводити нанівець тривалі зусилля свого противника.

Раджу ще раз зосередитися на творах Вівальді:

Третій корпус разом з приданими підрозділами звільнив 277 квадратних кілометрів територій;

завдав ворогові 8 тисяч людських втрат;

стабілізував фронт на решті своєї ділянки;

зберіг ключові логістичні шляхи;

зірвав оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації;

послабив тиск на Куп'янськ-Вузловий.

Україна знов і знову показує, що вона здатна перемагати Росію. І жодні сепаратні домовленості Вашингтона з Москвою це не скасують.

І ще одне, дуже важливе

Учергове нагадаю військово-політичному керівництву, що найбільш успішним підрозділам слід давати найбільше ресурсів. Найбільш талановитим командирам слід давати найбільше повноважень.

Тоді слідом за "Вівальді" для окупантів лунатимуть й інші класики.