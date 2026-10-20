Допоки Україна зберігає здатність до стрімких наступальних операцій, усі успіхи Росії – це дім, що будується на піску і обов'язково впаде у слушний момент, за відповідних погодних умов. Про це пише Ігор Луценко.
Ми звели нанівець зусилля росіян
П'ятихвилинки дружби із США, тимчасово взяті посадки чи налякані заторами на київських мостах нардепи з вулиці Грушевського – все це дуже умовно, примарно і тимчасово. Багато разів ця воістину великомасштабна війна показувала, що українські війська можуть в потрібну мить зводити нанівець тривалі зусилля свого противника.
Раджу ще раз зосередитися на творах Вівальді:
- Третій корпус разом з приданими підрозділами звільнив 277 квадратних кілометрів територій;
- завдав ворогові 8 тисяч людських втрат;
- стабілізував фронт на решті своєї ділянки;
- зберіг ключові логістичні шляхи;
- зірвав оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації;
- послабив тиск на Куп'янськ-Вузловий.
Україна знов і знову показує, що вона здатна перемагати Росію. І жодні сепаратні домовленості Вашингтона з Москвою це не скасують.
І ще одне, дуже важливе
Учергове нагадаю військово-політичному керівництву, що найбільш успішним підрозділам слід давати найбільше ресурсів. Найбільш талановитим командирам слід давати найбільше повноважень.
Тоді слідом за "Вівальді" для окупантів лунатимуть й інші класики.