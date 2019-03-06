15:45
6 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни їдять зі смітників. Звєрєв – наступник Путіна
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 березня
      Вєсті.UA: Гладковський стає блогером. Гройсман – конкурент Супрун
      Вєсті.UA
      19:54, 5 березня
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Усі мільярди сліпого трасту Порошенка мають бути конфісковані до бюджету України, – Наливайченко

      390 Читать новость на русском
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / n-slovo.com.ua

      "Президент не має права займатися бізнесом, обіймаючи посаду, яку йому довірили громадяни. Довірили, не для збагачення, не для підкупу виборців, а для самовідданої праці на благо держави і суспільства".

      Про це лідер Руху "Справедливість", кандидат в президенти України Валентин Наливайченко заявив сьогодні у Харкові під час зустрічі з трудовими колективами міста.

      "Президент не відмовився від бізнесу, тому всі мільярди його сліпого трасту мають бути конфісковані до бюджету України", – наголосив Валентин Наливайченко.

      Лідер "Справедливості" підкреслив, що відокремлення влади від бізнесу і бізнесу від влади є його життєвим принципом і основною президентської програмної платформи.

      blog_ava
      Закінчення газового контракту з Росією: у МЗС розповіли про наступні кроки
      сьогодні
      4802
      Теги: Новини політики Валентин Наливайченко Бізнес
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Почему Евровидение – зеркало для всей страны
      сьогодні , 15:30 Почему Евровидение – зеркало для всей страны
      Павло Казарін 36
      Про військову техніку та місця дислокації терористів
      сьогодні , 15:00 Про військову техніку та місця дислокації терористів
      Дмитро Снєгирьов 455
      Книга відгуків і пропозицій пішла у забуття
      сьогодні , 14:30 Книга відгуків і пропозицій пішла у забуття
      Ірина Поліщук 964
      Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
      сьогодні , 14:01 Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
      Ірина Буртик 633
      Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      сьогодні , 13:00 Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      Леонід Остальцев 1143
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук