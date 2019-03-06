Усі мільярди сліпого трасту Порошенка мають бути конфісковані до бюджету України, – Наливайченко

"Президент не має права займатися бізнесом, обіймаючи посаду, яку йому довірили громадяни. Довірили, не для збагачення, не для підкупу виборців, а для самовідданої праці на благо держави і суспільства".

Про це лідер Руху "Справедливість", кандидат в президенти України Валентин Наливайченко заявив сьогодні у Харкові під час зустрічі з трудовими колективами міста.

"Президент не відмовився від бізнесу, тому всі мільярди його сліпого трасту мають бути конфісковані до бюджету України", – наголосив Валентин Наливайченко.

Лідер "Справедливості" підкреслив, що відокремлення влади від бізнесу і бізнесу від влади є його життєвим принципом і основною президентської програмної платформи.