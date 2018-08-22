"Усі в культурному шоці": Ада Роговцева з колегами вразили виступом на передовій

Легендарна українська акторка театру та кіно Ада Роговцева разом з іншими відомими українськими артистами виступили перед місцевими та українськими військовими на передовій.

Про особливий виступ українських артистів на за лічені кілометри від лінії розмежування на своїй сторінці у Facebook повідомив голова військово-цивільної адміністрації зайцевого Володимир Весьолкін.

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У нас у Жованці та Майорську всі у шоці... Культурному шоці) До нас завітали неймовірні Ада Роговцева разом з онуком та донькою Катериною Степанковою, Лариса Руснак, Світлана Орліченко. Вони чарівні!

– написав він, опублікувавши кілька кадрів з виступу.

За його словами, від виступів Роговцевої та її колег мурашки йшли по шкірі і сльози навертались на очі.

До слова, 81-річна Ада Роговцева вже не вперше виступає і відверто підтримує українських захисників на фронті.