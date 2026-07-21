Хто не вміє працювати – в армію, – Лукашенко погрожує "неробів" відправити до кордону з Україною

У Білорусі вигадали новий цинічний спосіб залякування власного населення примусовою мобілізацією. Тепер за найменшу провину на робочому місці громадянам загрожує негайне відправлення до військових підрозділів у лісовій смузі.

Про це заявив Олександр Лукашенко, коментуючи дисципліну на підприємствах і в господарствах, повідомляє Telegram-канал "Пул Першого".

Кого Лукашенко зібрався карати мобілізацією?

За словами Лукашенка, покаранням для "нероб" має стати не штраф чи догана, а відправка до армії. Причому, як випливає з його заяв, ідеться не про формальну службу, а про перекидання людей на південний кордон Білорусі, ближче до України.

Це мій наказ. Будь-який чиновник. Не вмієш гайки крутити? Будеш помічником, підноситимеш "снаряди". Будь-яке невиконання – в армію. Нехай там служить. У лісі буде сидіти. Там теж потрібні кадри. Нехай у період прибирання там послужить. І чиновник, і той, хто не хоче працювати,

– заявив білоруський диктатор.

Він пов'язав це насамперед із порушеннями трудової дисципліни під час жнив і збиральної кампанії. Під загрозою, за його словами, опиняються не лише працівники заводів чи сільського господарства, а й чиновники всіх рівнів.

Ну, що ми будемо наручники... У такому дефіциті кадрів одягати наручники? Передайте моє доручення Хреніну (міністр оборони Білорусі – 24 Канал): усіх, хто не вміє працювати, – в армію і на південний кордон. У ліс. Там наші хлопці, Сили спеціальних операцій, за моїм наказом розосереджені вздовж українського кордону,

– заявив Лукашенко.

Фактично він публічно пригрозив перетворити військову службу на інструмент покарання за службові проступки. Така риторика вкотре показує, що Мінськ намагається тримати населення в тонусі не лише адміністративним тиском, а й страхом перед армією.

Окремо Лукашенко дав зрозуміти, що підсилює військову присутність уздовж українського кордону.

При цьому він виправдався, що це не означає, що зібрався "на когось нападати", а просто забезпечує безпеку.

До слова, нещодавно самопроголошений президент Білорусі знайшов нового "винуватця" війни Росії проти України. Ним він назвав "міжнародну партію війни". Проте не став називати, хто саме за нею стоїть.