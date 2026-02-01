Молилися на російських царів: стіни Успенського собору у Володимирі зображають родину Миколи ІІ

Нещодавно Успенський собор у місті Володимир Волинської області перейшов під юрисдикцію Православної церкви України (ПЦУ). Однак всередині храму виявили несподівану знахідку.

Зі стін собору на прихожан дивилися зображення останнього російського царя Миколи ІІ та членів його родини. Про таке розповів народний депутат Ігор Гузь на своїй Facebook-сторінці.

Що відомо про російський слід в Успенському соборі на Волині?

За словами нардепа, який і порушив це питання в соцмережах, у цій філії РПЦ в Україні довгий час молилися на російських царів. Йдеться, власне, про царя Миколу ІІ та його родину.

Він зауважив, що у Російській Православній Церкві та в традиції, яку приймає УПЦ, їх канонізували у 2000 році як страстотерпців.

Напередодні, 31 січня, у Свято-Успенському кафедральному соборі вперше пролунало богослужіння українською мовою. Літургію звершив Предстоятель Православної церкви України Блаженніший митрополит Епіфаній. У спільній молитві взяли участь мешканці міста та навколишніх громад.

Довідково: Цей собор є однією з найдавніших православних святинь регіону. Храм зведений у XII столітті за часів князя Мстислава Ізяславича і століттями відігравав ключову роль у духовному житті Волинської землі. Починаючи з 1944 року святиня перебувала у користуванні Російської православної церкви, а згодом – УПЦ Московського патріархату. Лише у 2025 році після завершення всіх правових процедур держава передала храм Володимир-Волинській єпархії ПЦУ.

