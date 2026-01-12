12 січня, 13:50
Увесь Київ переходить на екстрені відключення світла
В понеділок, 12 січня, Укренерго дало вказівку застосувати екстрені відключення світла. Вони будуть діяти для мешканців усього Києва.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДТЕК.
Що відомо про екстрені відключення у столиці?
У компанії зауважили, що під час екстрених відключень графіки погодинних вимкнень не діють. Там додали, що будуть оперативно інформувати киян у разі змін.