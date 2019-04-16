Уже как дома: почему эсминец ВМС США снова вошел в Черное море?

Примечательно не столько то, что ракетный эсминец, часто гостящий в Одессе, снова в Черном море, а несколько иных моментов. Во-первых, с начала года это уже четвертый визит боевых кораблей ВМС США в Черное море. До этого неспокойный плацдарм посещали "Форт Мак Генри" и "Дональд Кук". Причем последний – дважды.

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Во-вторых, не так давно в Одессе, под аккомпанемент первого тура выборов, уже гостили боевые корабли НАТО. Я имею ввиду фрегат Королевского флота Канады "Торонто" и фрегат ВМФ Испании "Санта-Мария".

Заметно, что концентрация кораблей НАТО в Черном море, а особенно у берегов Украины с начала года значительно возросла, особенно на фоне избирательных баталий. Это с одной стороны демонстрирует, насколько наши партнеры озабочены проблематикой безопасности избирательного процесса (который может быть нарушен провокациями гибридного флота), а с другой, в целом, ситуацией в Черном море.

Добавлю, что ракетный эсминец типа "Arleigh Burke" ("Арли Берк"), длиной 154 метра и полного водоизмещения около 9000 тонн, вооружен противокорабельными ракетами "Гарпун", крылатыми ракетами "Томагавк", ЗР "Стандарт". А его артиллерийское вооружение состоит из носового 127 мм орудия. На борту эсминца размещается также вертолет SH-60 Sea Hawk безангарного базирования.

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