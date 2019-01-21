В аеропортах України влаштовують музичні флешмоби на честь "кіборгів": захопливі відео

У понеділок, 21 січня, у найбільших аеропортах України відбуваються музичні флешмоби до четвертої річниці 242-денної героїчної оборони Міжнародного аеропорту "Донецьк".

Концерти пам'яті у аеропортах відбуваються за участю оркестрів Збройних Сил України.

Читайте також: У Дніпрі запалили 242 свічки в пам’ять оборонців Донецького аеропорту

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" зібралося близько сотні артистів. Подивитися на музичний флешмоб прийшли багато пасажирів та охочих.

Музичний флешмоб на честь "кіборгів": дивіться відео

А у Харкові виступив зведений оркестр Національної Академії Нацгвардії та Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба.

Ми військові музиканти підтримуємо нашу армію, і я хочу наголосити, що це дуже важливо. Вони повинні знати, що ми і морально, і іншими силами підтримуємо наших захисників,

– сказав військовий диригент оркестру Національної академії Нацгвардії України Андрій Чебанов.

40 музикантів зіграли в пам'ять про події чотирирічної давнини.

Музичний флешмоб на честь "кіборгів" у Харкові: дивіться відео

До слова, у Києві цього ж дня на території Міноборони відбулися заходи із вшанування загиблих захисників Донецького аеропорту. У заходах брали участь президент Петро Порошенко з дружиною Мариною, міністр оборони Степан Полторак та родичі загиблих.

Що відомо про бої за Донецький аеропорт?Вони тривали з вересня 2014 року до 21 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших на сході України. Бої розгорнулися між українськими військами, бійцями-добровольцями з однієї сторони та силами проросійських збройних угруповань з іншої. 18-21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу аеропорту загинули 58 захисників України. 21 січня було ухвалено рішення відвести українських бійців з нового терміналу, оскільки цей об'єкт було повністю зруйновано і він був не придатним для оборони.



Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності та бойового духу українського війська, а захисники терміналів отримали прізвисько "кіборги".