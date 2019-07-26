В аеропорту Києва затримали матір одіозного нардепа Онищенка, – ЗМІ

25 липня в аеропорту "Бориспіль" затримали імовірну учасницю схем з розкрадання газу. За повідомленнями ЗМІ, затриманою є Інеса Кадирова – матір нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Про те, що затриманою є саме матір українського парламентаря, повідомляє "Українська правда".

До слова: Суд арештував майже 24 мільйони гривень з фірми скандального Онищенка

Сама Спеціалізована прокуратура повідомляла про затримання ймовірної учасниці злочинної організації, яка займалась розкраданням природного газу, видобутого за договорами з ПАТ "Укргазвидобування".

Згідно з повідомленням САП, жінка тривалий час переховувалася від слідства та була оголошена у розшук ще у серпні 2016 року.

До слова, сам Олександр Онищенко також фігурує у справі про розкрадання. За версією слідства, саме він є організатором злочинної схеми.

Що відомо про "газову справу" Олександра Онищенка?"Газова справа" – кримінальне провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу у межах договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням".



Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, виявився народний депутат України VII-VIII скликання Олександр Онищенко.



Крім того, Служба безпеки України повідомила, що стосовно Олександра Онищенка розслідується кримінальне провадження щодо державної зради.



30 березня 2017 року іспанські правоохоронці вже затримували матір Олександра Онищенка через "газову справу".