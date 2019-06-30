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      В аеропорту Львова влаштували яскравий флешмоб гостям Leopolis Jazz Fest: фото, відео

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      У міжнародному аеропорту Львова молодь 29 червня влаштувала яскравий флешмоб у рамках джазового фестивалю "Leopolis Jazz Fest", що проходить в місті. Присутні не приховували свого захоплення та насолоджувались оригінальним виконанням джазових хітів.

      Флешмоб влаштували за участю 30 юних музикантів оркестру школи мистецтв № 5 "Львівські фанфари". Вони виконали свої версії відомих джазових композицій.

      Читайте також: У Львові відбувається Leopolis Jazz Fest: чим дивує цьогорічне свято джазу

      Організатори спеціально обрали локацією для флешмобу саме аеропорт Львова. За їхніми словами, саме у суботу, 29 червня, до столиці Галичини приїхали або вже відлетіли багато музикантів-учасників Leopolis Jazz Fest. Тому вони могли насолодитися яскравим дійством на свою честь.

      Мер Львова Андрій Садовий відзначив, що виконання джазу дітьми має особливу енергетику, адже вони передають у музиці позитив і яскраві емоції.

      Джаз і Львів – це речі, які неможливо розділити. Сто тисяч гостей приїхало на джаз цього рокуі. 300 музикантів з багатьох країн світу. 38 статуеток "Греммі" у Львові. Мене один хлопець запитав, а чому це відбувається у Львові. Бо Львів – це круте місто. Кожне місто світу хотіло б мати такий івент, але він є тут. Бо ми – Львів, ми – Україна, це завжди має бути у нас,
      – наголосив Садовий.

      У львівському аеропорту влаштували джазовий флешмоб

      Джазовий флешмоб в аеропорту Львова: відео

       

      Львів'яни та гості міста були в захваті від дитячого флешмобу.


      Глядачі з радістю спостерігали за флешмобом у Львові


      Захоплені флешмобом туристи у львівському аеропорту

      Що відомо про Leopolis Jazz Fest? Це міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся у місті Лева ще в 2011 році. Щорічно його відвідує понад 100 тисяч гостей з України та іноземних країн.

      Цього року джазовий фестиваль розпочався 26 червня і закінчиться у День молоді, 30 червня. На Leopolis Jazz Fest 2019 традиційно працює три сцени, на яких виступають джаз-бенди та виконавці з різних країн: США, Великої Британії, Туреччини, Угорщини, України та інших держав. Окрім цього, у межах фестивалю 28 та 29 червня львів'яни і гості міста мали можливість насолодитися вуличним джазом у рамках проекту Street music by Leopolis Jazz.

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      Теги: Новини України Leopolis Jazz Fest Флешмоб Фестивалі Новини Львова Новини культури
      Джерело: 24 канал
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