В аеропорту Львова влаштували яскравий флешмоб гостям Leopolis Jazz Fest: фото, відео

У міжнародному аеропорту Львова молодь 29 червня влаштувала яскравий флешмоб у рамках джазового фестивалю "Leopolis Jazz Fest", що проходить в місті. Присутні не приховували свого захоплення та насолоджувались оригінальним виконанням джазових хітів.

Флешмоб влаштували за участю 30 юних музикантів оркестру школи мистецтв № 5 "Львівські фанфари". Вони виконали свої версії відомих джазових композицій.

Читайте також: У Львові відбувається Leopolis Jazz Fest: чим дивує цьогорічне свято джазу

Організатори спеціально обрали локацією для флешмобу саме аеропорт Львова. За їхніми словами, саме у суботу, 29 червня, до столиці Галичини приїхали або вже відлетіли багато музикантів-учасників Leopolis Jazz Fest. Тому вони могли насолодитися яскравим дійством на свою честь.

Мер Львова Андрій Садовий відзначив, що виконання джазу дітьми має особливу енергетику, адже вони передають у музиці позитив і яскраві емоції.

Джаз і Львів – це речі, які неможливо розділити. Сто тисяч гостей приїхало на джаз цього рокуі. 300 музикантів з багатьох країн світу. 38 статуеток "Греммі" у Львові. Мене один хлопець запитав, а чому це відбувається у Львові. Бо Львів – це круте місто. Кожне місто світу хотіло б мати такий івент, але він є тут. Бо ми – Львів, ми – Україна, це завжди має бути у нас,

– наголосив Садовий.

У львівському аеропорту влаштували джазовий флешмоб

Джазовий флешмоб в аеропорту Львова: відео

Львів'яни та гості міста були в захваті від дитячого флешмобу.



Глядачі з радістю спостерігали за флешмобом у Львові



Захоплені флешмобом туристи у львівському аеропорту

Що відомо про Leopolis Jazz Fest? Це міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся у місті Лева ще в 2011 році. Щорічно його відвідує понад 100 тисяч гостей з України та іноземних країн.



Цього року джазовий фестиваль розпочався 26 червня і закінчиться у День молоді, 30 червня. На Leopolis Jazz Fest 2019 традиційно працює три сцени, на яких виступають джаз-бенди та виконавці з різних країн: США, Великої Британії, Туреччини, Угорщини, України та інших держав. Окрім цього, у межах фестивалю 28 та 29 червня львів'яни і гості міста мали можливість насолодитися вуличним джазом у рамках проекту Street music by Leopolis Jazz.