В аеропорту Одеси затримали іноземця: його підозрюють у вбивстві пластичного хірурга Сотника

Співробітники Нацполіції спільно з прикордонниками затримали в аеропорту Одеси іноземця. Його підозрюють у вбивстві столичного пластичного хірурга Андрія Сотника, якого застрелили у центрі Києва увечері 2 лютого.

Підозрюваний намагався втекти з України. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

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За його словами, зараз із затриманим проводяться слідчі дії.

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