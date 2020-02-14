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      В аеропорту Одеси затримали іноземця: його підозрюють у вбивстві пластичного хірурга Сотника

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      Поліція затримала підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга Сотника / facebook.com/UA.KyivPolice

      Співробітники Нацполіції спільно з прикордонниками затримали в аеропорту Одеси іноземця. Його підозрюють у вбивстві столичного пластичного хірурга Андрія Сотника, якого застрелили у центрі Києва увечері 2 лютого.

      Підозрюваний намагався втекти з України. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

      Дізнайтеся більше про Андрія Сотника: що відомо про лікаря, який втік від війни

      За його словами, зараз із затриманим проводяться слідчі дії.

      Що відомо про вбивство Андрія Сотника
      • Андрія Сотника застрелили кількома пострілами увечері 2 лютого в Києві на вулиці Саксаганського, 117 за кілька метрів від будинку хірурга.
      • Відео моменту вбивства Сотника було опубліковане в мережі. На кадрах видно, що кілер прямував за хірургом і вистрілив у нього кілька разів, зокрема контрольний постріл був у голову.
      • Після вбивства кілер вирвав із рук Сотника пакет і втік.
      • Вбивство пластичного хірурга Андрія Сотника в Києві поліція вважає замовним. Серед версій – зв'язки Сотника в його рідному Донецьку (лікар із сім'єю переїхав з окупованого міста в 2014 році до Києва). Ще одна версія пов'язана з фінансовою діяльністю Сотника – мовляв, хірург давав пацієнтам гроші в борг на дорогі косметичні процедури.
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      сьогодні
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Вбивство Кримінальні новини Поліція Новини Одеси
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