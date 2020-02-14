В аеропорту Одеси затримали іноземця: його підозрюють у вбивстві пластичного хірурга Сотника
Співробітники Нацполіції спільно з прикордонниками затримали в аеропорту Одеси іноземця. Його підозрюють у вбивстві столичного пластичного хірурга Андрія Сотника, якого застрелили у центрі Києва увечері 2 лютого.
Підозрюваний намагався втекти з України. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
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За його словами, зараз із затриманим проводяться слідчі дії.
Що відомо про вбивство Андрія Сотника
- Андрія Сотника застрелили кількома пострілами увечері 2 лютого в Києві на вулиці Саксаганського, 117 за кілька метрів від будинку хірурга.
- Відео моменту вбивства Сотника було опубліковане в мережі. На кадрах видно, що кілер прямував за хірургом і вистрілив у нього кілька разів, зокрема контрольний постріл був у голову.
- Після вбивства кілер вирвав із рук Сотника пакет і втік.
- Вбивство пластичного хірурга Андрія Сотника в Києві поліція вважає замовним. Серед версій – зв'язки Сотника в його рідному Донецьку (лікар із сім'єю переїхав з окупованого міста в 2014 році до Києва). Ще одна версія пов'язана з фінансовою діяльністю Сотника – мовляв, хірург давав пацієнтам гроші в борг на дорогі косметичні процедури.
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