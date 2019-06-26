В аеропорту Запоріжжя затримали терориста, якого розшукує "Інтерпол"

Прикордонники у запорізькому аеропорту затримали громадянина Таджикистану, який розшукується "Інтерполом". З'ясувалося, що він входить до однієї з відомих ісламських терористичних організацій. Крім того, вдалося затримати громадянина Нідерландів, якого з 2018 року розшукували правоохоронні органи Франції.

У Державній прокирдонній службі зазначили, що іноземець прибув до Запоріжжя авіарейсом з Туреччини. Він переконував, що прилетів до України нібито з туристичною метою. Однак з'ясувалося, що він входить до однієї з ісламських терористичних організацій.

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У той же день прикордонники Бердянського та Луцького загону затримали громадянина Нідерландів. Його вже рік розшукують правоохоронці Франції. Чоловік їхав рейсовим автобусом до Варшави через пункт пропуску "Ягодин".

Прикордонники проінформували українське бюро "Інтерполу" у Києві, а затриманих іноземців передали співробітникам Національної поліції.

До слова, днями українські прикордонники неподалік села Марківка затримали громадянина Росії, який збирався вступити у лави бойовиків так званої "ЛНР" і воювати за них на Донбасі.

Прикордонники спіймали росіянина, який прямував вступати в лави "ЛНР": відео