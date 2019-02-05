В Альпах зійшло кілька лавин: багато загиблих

На гірськолижних курортах в Альпах за минулі вихідні 2-3 лютого зійшло декілька лавин, внаслідок чого загинуло щонайменше десять людей.

Сходження лавин сталося на курортах в італійських, швейцарських, французьких та автрійських Альпах, передає Europe 1. Там минулого тижня випала величезна кількість снігу.

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Найбільше жертв від сходження лавини зафіксували в Італії. Там, в районі області Валле-д'Аоста загинули п'ять осіб, серед яких громадяни Італії та Франції. Окрім того, стихійне лихо в італійському Больцано забрало життя 18-річного лижника, а в гірсьокму районі Ломбардії одного сноубордиста.

У французьких та швейцарських Альпах внаслідок сходження лавини 3 лютого загинули два лижники, ще один – госпіталізований. На півдні Австрії жертвою стихії став літній чоловік. За даними місцевих рятувальників, загиблі каталися за межами спеціально підготовлених гірськолижних трас.



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