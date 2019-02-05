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      В Альпах зійшло кілька лавин: багато загиблих

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      В Альпах зійшло кілька лавин: щонайменше 10 осіб загинуло
      В Альпах зійшло кілька лавин: щонайменше 10 осіб загинуло / Фото з відкритих джерел

      На гірськолижних курортах в Альпах за минулі вихідні 2-3 лютого зійшло декілька лавин, внаслідок чого загинуло щонайменше десять людей.

      Сходження лавин сталося на курортах в італійських, швейцарських, французьких та автрійських Альпах, передає Europe 1. Там минулого тижня випала величезна кількість снігу.

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      Найбільше жертв від сходження лавини зафіксували в Італії. Там, в районі області Валле-д'Аоста загинули п'ять осіб, серед яких громадяни Італії та Франції. Окрім того, стихійне лихо в італійському Больцано забрало життя 18-річного лижника, а в гірсьокму районі Ломбардії одного сноубордиста.

      У французьких та швейцарських Альпах внаслідок сходження лавини 3 лютого загинули два лижники, ще один – госпіталізований. На півдні Австрії жертвою стихії став літній чоловік. За даними місцевих рятувальників, загиблі каталися за межами спеціально підготовлених гірськолижних трас.


      Як врятуватися під час сходження снігової лавини: поради

      Теги: Жертви Стихійні лиха Новини Франції Австрія Швейцарія
      Джерело: 24 Канал
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