В Амстердамі демонтували відому інсталяцію "I Amsterdam": фото та відео

Популярний серед багатьох туристів слоган "I Amsterdam" розташовувався на площі перед Державним музеєм з 2004 року. У понеділок, 3 грудня, відому візитівку міста, яка понад 10 років приваблювала тисячі туристів, демонтували.

Про це повідомляє de Volkskrant.

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Популярні біло-червоні літери вирішили прибрати з ініціативи партії "Зелені ліві". Більше того, у партії вважають, що словосполучення "Я Амстердам" є втіленням надмірного індивідуалізму, у той час як Амстердам прагне бути "солідарним та різноманітним".

The I amsterdam letters are on the move! They’ve been removed from Museumplein at the request of @AmsterdamNL, but you can still find them @Schiphol, as well as at festivals and events across the #AmsterdamArea. Read more: https://t.co/ydjvheHCMd ( by https://t.co/nMKKQmlA0c) pic.twitter.com/4513ejipPP — I amsterdam (@Iamsterdam) December 3, 2018

Крім того, рішення демонтувати відомий напис підтримали більшість депутатів міської ради Амстердама. Однак місцеві не в захваті від такого рішення, люди постять фото у Twitter і вказують, що їм "дуже шкода".

Noooooo

‘I amsterdam’ has been removed and I don’t accept it pic.twitter.com/6oWr3QGWsk — Serce Nie Śpi ♡ (@_ifollowrivers) December 3, 2018

The #iamsterdam letters have been removed this morning from the Museumplein in #Amsterdam where over six thousand selfies per day were made at this spot pic.twitter.com/1Ae7t8W0SM — Amsterdam Explorer (@Amsterdamexplor) December 3, 2018

Втім, туристи таки матимуть нагоду сфотографуватися на тлі популярної інсталяції – літери після реставрації встановлять у інших, менш популярних районах міста. Багато європейських міст зараз борються з масивними потоками туристів. Цей акт у Амстердамі можна вважати символічним кроком у цьому напрямку.