В Амстердамі демонтували відому інсталяцію "I Amsterdam": фото та відео
Популярний серед багатьох туристів слоган "I Amsterdam" розташовувався на площі перед Державним музеєм з 2004 року. У понеділок, 3 грудня, відому візитівку міста, яка понад 10 років приваблювала тисячі туристів, демонтували.
Про це повідомляє de Volkskrant.
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Популярні біло-червоні літери вирішили прибрати з ініціативи партії "Зелені ліві". Більше того, у партії вважають, що словосполучення "Я Амстердам" є втіленням надмірного індивідуалізму, у той час як Амстердам прагне бути "солідарним та різноманітним".
Крім того, рішення демонтувати відомий напис підтримали більшість депутатів міської ради Амстердама. Однак місцеві не в захваті від такого рішення, люди постять фото у Twitter і вказують, що їм "дуже шкода".
Втім, туристи таки матимуть нагоду сфотографуватися на тлі популярної інсталяції – літери після реставрації встановлять у інших, менш популярних районах міста. Багато європейських міст зараз борються з масивними потоками туристів. Цей акт у Амстердамі можна вважати символічним кроком у цьому напрямку.