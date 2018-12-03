18:12
3 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      В Амстердамі демонтували відому інсталяцію "I Amsterdam": фото та відео

      367 Читать новость на русском
      В Амстердамі забрали популярну інсталяцію "I Amsterdam"
      В Амстердамі забрали популярну інсталяцію "I Amsterdam" / Фото з відкритих джерел

      Популярний серед багатьох туристів слоган "I Amsterdam" розташовувався на площі перед Державним музеєм з 2004 року. У понеділок, 3 грудня, відому візитівку міста, яка понад 10 років приваблювала тисячі туристів, демонтували.

      Про це повідомляє de Volkskrant.

      Читайте також: У Нідерландах чоловік намагався "омолодити" себе на 20 років незвичним способом

      Популярні біло-червоні літери вирішили прибрати з ініціативи партії "Зелені ліві". Більше того, у партії вважають, що словосполучення "Я Амстердам" є втіленням надмірного індивідуалізму, у той час як Амстердам прагне бути "солідарним та різноманітним".

      Крім того, рішення демонтувати відомий напис підтримали більшість депутатів міської ради Амстердама. Однак місцеві не в захваті від такого рішення, люди постять фото у Twitter і вказують, що їм "дуже шкода".

       

      Втім, туристи таки матимуть нагоду сфотографуватися на тлі популярної інсталяції – літери після реставрації встановлять у інших, менш популярних районах міста. Багато європейських міст зараз борються з масивними потоками туристів. Цей акт у Амстердамі можна вважати символічним кроком у цьому напрямку.

       

      Теги: Подорожі Нідерланди
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Українські моряки у полоні РФ: що на них очікує та як ми можемо допомогти
      сьогодні , 17:02 Українські моряки у полоні РФ: що на них очікує та як ми можемо допомогти
      631
      Зупинити Путіна: як запобігти захопленню Азовського моря?
      сьогодні , 16:00 Зупинити Путіна: як запобігти захопленню Азовського моря?
      Інна Жолобович 1403
      SMS-рассылка фейков и пропаганда от России: быстро, просто, эффективно
      сьогодні , 15:00 SMS-рассылка фейков и пропаганда от России: быстро, просто, эффективно
      Блог Медіа 647
      Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
      сьогодні , 14:01 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
      Олександр Бевза 764
      Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      сьогодні , 12:02 Як клерки у лампасах зривають переозброєння ЗСУ
      Андрій Воропаєв 3589
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Хай живе Франція: що важливого сказав Макрон у своїй переможній промові
       7 травня 2017 , 23:41
      "Ісламська держава" захопила в полон російського офіцера
       20 вересня 2016 , 23:18 1
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук