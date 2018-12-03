В Амстердаме демонтировали известную инсталляцию "I Amsterdam": фото и видео

Популярный среди многих туристов слоган "I Amsterdam" находился на площади перед Государственным музеем с 2004 года. В понедельник, 3 декабря, известную визитку города, которая более 10 лет привлекала тысячи туристов, демонтировали.

Об этом сообщает de Volkskrant.

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Популярные бело-красные буквы решили убрать по инициативе партии "Зеленые левые". Более того, в партии считают, что словосочетание "Я Амстердам" является воплощением чрезмерного индивидуализма, в то время как Амстердам стремится быть "солидарным и разнообразным".

The I amsterdam letters are on the move! They’ve been removed from Museumplein at the request of @AmsterdamNL, but you can still find them @Schiphol, as well as at festivals and events across the #AmsterdamArea. Read more: https://t.co/ydjvheHCMd ( by https://t.co/nMKKQmlA0c) pic.twitter.com/4513ejipPP — I amsterdam (@Iamsterdam) December 3, 2018

Кроме того, решение демонтировать знаменитую надпись поддержало большинство депутатов городского совета Амстердама. Однако местные не в восторге от такого решения, люди постят фото в Twitter и указывают, что им "очень жаль".

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‘I amsterdam’ has been removed and I don’t accept it pic.twitter.com/6oWr3QGWsk — Serce Nie Śpi ♡ (@_ifollowrivers) December 3, 2018

The #iamsterdam letters have been removed this morning from the Museumplein in #Amsterdam where over six thousand selfies per day were made at this spot pic.twitter.com/1Ae7t8W0SM — Amsterdam Explorer (@Amsterdamexplor) December 3, 2018

Впрочем, туристы будут иметь возможность сфотографироваться на фоне популярной инсталляции – буквы после реставрации установят в других, менее популярных районах города. Многие европейские города сейчас борются с массивными потоками туристов. Этот акт в Амстердаме можно считать символическим шагом в этом направлении.