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      В Амстердаме демонтировали известную инсталляцию "I Amsterdam": фото и видео

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      В Амстердаме забрали популярную инсталляцию "I Amsterdam"
      В Амстердаме забрали популярную инсталляцию "I Amsterdam" / Фото из открытых источников

      Популярный среди многих туристов слоган "I Amsterdam" находился на площади перед Государственным музеем с 2004 года. В понедельник, 3 декабря, известную визитку города, которая более 10 лет привлекала тысячи туристов, демонтировали.

      Об этом сообщает de Volkskrant.

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      Популярные бело-красные буквы решили убрать по инициативе партии "Зеленые левые". Более того, в партии считают, что словосочетание "Я Амстердам" является воплощением чрезмерного индивидуализма, в то время как Амстердам стремится быть "солидарным и разнообразным".

      Кроме того, решение демонтировать знаменитую надпись поддержало большинство депутатов городского совета Амстердама. Однако местные не в восторге от такого решения, люди постят фото в Twitter и указывают, что им "очень жаль".

       

      Впрочем, туристы будут иметь возможность сфотографироваться на фоне популярной инсталляции – буквы после реставрации установят в других, менее популярных районах города. Многие европейские города сейчас борются с массивными потоками туристов. Этот акт в Амстердаме можно считать символическим шагом в этом направлении.

       

      Теги: Путешествия Нидерланды
      Источник: 24 Канал
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