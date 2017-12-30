В ботанічному саду Львова розцвіли квіти: відео

Цьогорічна зима значно тепліша від норми, і плюсова температура триматиметься щонайменше до Різдва, запевняють синоптики. А у львівському ботанічному саду навіть зацвіли рослини.

Терлич безстебловий, росте на високогір’ї Карпат, і мінімальний плюс на термометрі для рослини – ознака весни. Якщо ж зараз випаде сніг, рослина загине. Але коли тепло буде й далі, то далі за терличем прокинуться і інші.

Це всі відомі і підсніжники, і білоцвіт і ерантіси і морозники, які тільки чекають щонайменшого потепління. Звісно, що це шкодить фруктовим деревам, але я думаю, що такого глобального потепління в наших умовах наразі ще не дійде,

– розповіла інженер ботанічного саду Марія Надрага.

А от синоптики можуть з цим посперечатися. Два дні тому на Львівщині зафіксували +14. Це дуже висока позначка для регіону. Якщо ж цьогорічну зиму порівнювати із попередніми, зараз середня температура вже на один градус вища за норму.

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За усіма народними прикметами, цьогорічна зима мала б бути дуже сніжною.

Наприклад, багато білих грибів – буде багато снігу, біло влітку – буде біло й взимку. Насправді грибів було дуже багато, всі ринки львівські були ними завалені, але як бачимо сніг трошки випав і пропав,

– розповів історик, етнограф Петро Біляковський.

Науковець розповідає: раніше була циклічність, яка століттями не змінювалася. Тож, прикметам можна було вірити, тепер же ж етнографи кажуть: дедалі народні прогнози не здійснюються.



І синоптики це підтверджують. Снігу майже не буде, натомість цьогорічна зима буде теплою та дощовою.