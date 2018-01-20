У Бухаресті відбувся багатотисячний антикорупційний марш

В антикорупційному "Марші надії" в столиці Румунії беруть участь близько 70 тисяч людей.

Про це повідомляє Romania TV.

Тисячі людей зібралися в суботу на Університетській площі Бухареста, протестуючи проти внесення змін до системи правосуддя та пом’якшення антикорупційного законодавства.

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"Ми пройшли дуже довгий шлях до Бухареста. Прибули з міста Клуж, щоб сказати "Ні корупції". Влада повинна усвідомити, що владою є ми, представники народу, а не політичні партії", – заявив один з учасників акції.



Протести в Румунії

Повідомляється, що між протестуючими та поліцейськими кілька разів спалахували сутички, коли правоохоронці намагалися обмежити рух колони.

Аналогічні маніфестації проходять не тільки у великих містах Румунії, але і в багатьох європейських країнах, де представники румунської діаспори протестують перед будівлями дипломатичних представництв Румунії.

Зараз люди перебувають на Площі Конституції і вимагають від влади відмовитися від планів пом’якшення антикорупційного законодавства.