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      В чому російські бойовики звинувачують ЗСУ: реакція українських захисників

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      Василівська насосна станція улюблене для ворожих пропагандистських ЗМІ місце. Мало не щодня вони рапортують, що українська армія обстрілює підприємство та його працівників, проте у них на це повна заборона. Також окупанти в своїх ЗМІ пропагандистських забули повідомити, що російські бойовики прямо на станції облаштували свої вогневі позиції.

      Російські бойовики спеціально відкривають вогонь, коли на станції є робітники. Намагаються спровокувати українських військових на відповідь.

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      "СПГ, великокаліберні кулемети, АГСИ. Саме звідти вони стріляють (з насосної станції – 24) і прокують, щоб ми дали відповідь саме по насосній станції, – розповів військовослужбовець бригади "Холодний Яр" ЗСУ Руслан.

      Насосна станція
      Насосна станція

      "Холодноярівці", що боронять підступи до Авдіївки з цивільними не воюють, навіть, якщо стріляють по них, і бойовики цим користуються

      Ми бачимо дорогу. Вони (сепаратисти – 24) ходять по тій дорозі спокійно, зі зброєю
      – пояснив військовослужбовець бригади "Холодний Яр" ЗСУ з позивним Кіт.

      Раптом значно правіше від насосної станції українські бійці помітили рух на позиціях ворога. Відтак, працювали на упередження. "Помітили, що вони переносять кулемет і рішили їх трохи приглушить, щоб вони не так вільно бігали та пересувались по позиціях", – розповів військовослужбовець бригади "Холодний Яр" ЗСУ Андрій.

      Український військовий
      Український військовий

      Більше противник не показувався. Для українських оборонців це черговий бойовий епізод. Військовий з позивним Кум воює із 2014 року й виходив з дебальцівського пекла. Розповів, що зараз значно спокійніше. Тоді в основному гатили великим калібром, а зараз ворог працює точково і прицільно.

      Проти ворожих снайперів у холодноярців є спеціально навчений побратим. Щоправда, поки ім'я йому не дали.


      "Побратим" військових

      Без гумору на війні ніяк. Тільки так можна не з'їхати з глузду, про це розповіли бійці, тому багато жартують. Проте останнім часом не до цього, бо щодня кількість обстрілів лише зростає.

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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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