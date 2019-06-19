11:16
19 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
      Вєсті Кремля
      21:16, 17 червня
      Вєсті. UA: Цікаві персонажі у списку Порошенка. Новий наступ Надії Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, 18 червня
      Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Революція на граніті
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Російські спецпризначенці зайшли до окупованого Донецька: чим обстрілюють

      1106

      Щодня російські спецпризначенці обстрілюють українські позиції із новітньої зброї кремлівського військторгу біля Красногорівки. Про це звітують наші військові розвідники. Вони доповіли, що з боку ворога стріляють снайперські гвинтівки, які нещодавно взяли на озброєння в Росії.

      Днями на позиції ЗСУ на околицях Красногорівки, де розташована бригада імені короля Данила прилетіла ворожа міна. На щастя, ніхто з українських захисників не постраждав.

      Читайте також: Росія стягує до кордону "демонстраційне" озброєння

      Боєць Андрій згадав, що вогонь окупанти відкрили несподівано. Він наголосив, що найбільш небезпечними є саме перша і друга міни, адже вони абсолютно неочікувані.

      Андрій воює із самого початку бойових дій. За спиною в нього вже п'ять років пекельних боїв мало не у всіх гарячих точках російсько-української війни. Цей досвід допомагає йому та всьому підрозділу завжди бути готовим до ворожих провокацій.

      Ми використовуємо тепловізори, прилади нічного бачення тощо. Але ніхто не забуває, що існує найголовніше в ночі – це слух. Ми ідеально чуємо противника, розрізняємо постріли, вид обстрілу, з чого стріляють,
      – сказав військовослужбовець.


      Український захисник Андрій

      Саме завдяки вчасно почутому, як кажуть на війні, "виходу" ворожого міномета, бійці встигли сховатись в укриття і ніхто не постраждав. Обстріл стався надвечір. Зранку ж, розповіли наші армійці, їм дошкуляв ворожий снайпер.

      Як зазначили бійці, минулого разу окупанти стріляли зі снайперської гвинтівки калібру 12,7. Вона має назву "Вихлоп", а країна виробництва – Росія.

      Що таке "Вихлоп"?"Вихлоп" – це назва російської снайперської гвинтівки, яку розробили у 2002 році. Вона перебуває на озброєнні спецпризначенців ФСБ Російської Федерації. Таку зброю навряд можна знайти в шахтах Донбасу, як про це розповідає кремлівська пропаганда.

      Снайперська гвинтівка "Вихлоп"


      Куля окупантів

      Бійці 24 королівської бригади, які нині боронять Красногорівку, за понад п'ять років війни вже бачили різне російське озброєння та навчилися з ними ефективно воювати.

      Дивіться також репортаж військкорів 24 каналу, які потрапили під обстріл на Луганщині.

      blog_ava
      Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
      сьогодні
      28780
      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Україна – Росія Новини України Війна Війна на Донбасі Журналісти Новини Донецька Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Решение принимает лично Путин: украинский журналист Асеев уже более двух лет в плену "ДНР"
      сьогодні , 10:01 Решение принимает лично Путин: украинский журналист Асеев уже более двух лет в плену "ДНР"
      Блог Соцмережі 757
      Росія стягує до кордону "демонстраційне" озброєння
      сьогодні , 08:40 Росія стягує до кордону "демонстраційне" озброєння
      Повернись живим 2138
      Головні новини 18 червня: зустріч Зеленського з Меркель, його анонс для Путіна та ЦВК про вибори
      сьогодні , 08:15 Головні новини 18 червня: зустріч Зеленського з Меркель, його анонс для Путіна та ЦВК про вибори
      4807
      Искривленная реальность: в "ЛНР" вышел фильм "Ополченочка"
      18 червня , 22:00 Искривленная реальность: в "ЛНР" вышел фильм "Ополченочка"
      Ольга Черненко 1115
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      18 червня , 21:16 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      2546
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук