Російські спецпризначенці зайшли до окупованого Донецька: чим обстрілюють

Щодня російські спецпризначенці обстрілюють українські позиції із новітньої зброї кремлівського військторгу біля Красногорівки. Про це звітують наші військові розвідники. Вони доповіли, що з боку ворога стріляють снайперські гвинтівки, які нещодавно взяли на озброєння в Росії.

Днями на позиції ЗСУ на околицях Красногорівки, де розташована бригада імені короля Данила прилетіла ворожа міна. На щастя, ніхто з українських захисників не постраждав.

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Боєць Андрій згадав, що вогонь окупанти відкрили несподівано. Він наголосив, що найбільш небезпечними є саме перша і друга міни, адже вони абсолютно неочікувані.

Андрій воює із самого початку бойових дій. За спиною в нього вже п'ять років пекельних боїв мало не у всіх гарячих точках російсько-української війни. Цей досвід допомагає йому та всьому підрозділу завжди бути готовим до ворожих провокацій.

Ми використовуємо тепловізори, прилади нічного бачення тощо. Але ніхто не забуває, що існує найголовніше в ночі – це слух. Ми ідеально чуємо противника, розрізняємо постріли, вид обстрілу, з чого стріляють,

– сказав військовослужбовець.



Український захисник Андрій

Саме завдяки вчасно почутому, як кажуть на війні, "виходу" ворожого міномета, бійці встигли сховатись в укриття і ніхто не постраждав. Обстріл стався надвечір. Зранку ж, розповіли наші армійці, їм дошкуляв ворожий снайпер.

Як зазначили бійці, минулого разу окупанти стріляли зі снайперської гвинтівки калібру 12,7. Вона має назву "Вихлоп", а країна виробництва – Росія.

Що таке "Вихлоп"?"Вихлоп" – це назва російської снайперської гвинтівки, яку розробили у 2002 році. Вона перебуває на озброєнні спецпризначенців ФСБ Російської Федерації. Таку зброю навряд можна знайти в шахтах Донбасу, як про це розповідає кремлівська пропаганда.



Снайперська гвинтівка "Вихлоп"



Куля окупантів

Бійці 24 королівської бригади, які нині боронять Красногорівку, за понад п'ять років війни вже бачили різне російське озброєння та навчилися з ними ефективно воювати.

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