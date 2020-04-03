10:35
3 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Еквадорі зник один з найвищих водоспадів: чи відновить його влада

      - Читать новость на русском
      Водоспад Сан-Рафаель / shutterstock

      В Еквадорі раптово зник водоспад Сан-Рафаель. Причина цього явища ще невідома, однак вчені підозрюють, що на це могло вплинути розташування водоспаду у сейсмічній зоні або гідроеклектростанція, яка працює неподалік. Водоспад був однією з найбільших туристичних візитівок країни.

      У виданні Daily Mail повідомили, що місцевий уряд обмежив доступ до водоспаду.Зараз там працює група, яка розслідує причину провалу ґрунту. 

      Зверніть увагу З 2 квітня почав діяти безвіз України з Еквадором

      Водоспад розташований в парку Каямбе Кока, який є частиною еквадорської Амазонки неподалік від кордону з Колумбією. Він вважається найвищим у країні і сягає 152 метрів. 

      Координатор Водної програми Південної Америки Міжнародного союзу охорони природи Монгабай Еміліо Кобо вважає, що причиною зникнення стала гідроелектростанцію, яка розташована за 1,2 км від проблемної зони.

      Водоспад, який був там понад тисячоліття, зруйнувався не за випадковим збігом. Це трапилось через кілька років після відкриття гідроенергетичного об'єкта,
      – зазначив Монгабай Еміліо Кобо.  

      За словами геолога і колишнього секретаря відділу природного капіталу в Міністерстві довкілля Еквадору Альфредо Карраско зауважив, що причина може бути у сейсмічній активності регіону. Там відбувається багато землетрусів. Зокрема, у 1987 році природнє явище завдало величезної шкоди трансеквадорскому нафтопроводу, який проходить через водоспад.

      Уряд Еквадору не планує проводити реконструкцію русла річки, яка була б необхідною для відновлення водоспаду.

      Що відомо про водоспад Сан-Рафаель? Він розташований в парку Каямбе Кока, який є частиною еквадорської Амазонки неподалік від кордону з Колумбією. Водоспад вважають найвищим у країні. Його висота – 152 метри. 

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Екологія Еквадор
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 06:20 Карантин матиме й позитивні наслідки для України, – соціолог
      Новини України 6861
      сьогодні , 05:36 Кварталівці привітали ЗеКоманду з "першим корупційним скандалом": відео
      Курйозні новини 5570
      сьогодні , 09:48 COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах – заразилися більше мільйона людей
      Здорове життя 38319
      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 2 квітня: у світі понад мільйон інфікованих, у Дніпрі викопали 600 могил
      Новини України 28232
      сьогодні , 04:56 Партнер Коломойського тричі потайки відвідував ОП перед голосуванням закону про банки, – "Схеми"
      Новини України 10982
      сьогодні , 09:45 Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС
      Лікування 23719
      сьогодні , 08:13 Військових на Донбасі перевіряють на коронавірус: результати тестів
      Новини України 4118
      сьогодні , 10:30 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 942
      Лікування 170636
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 01:00 Всеосяжний брат з "плівок Єрмака": хто та на які посади проводив співбесіди
      Денис Бігус
      2 квітня , 22:00 До чого призведе тривалий карантин?
      Анатолій Амелін
      Залиште відгук