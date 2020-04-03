В Еквадорі зник один з найвищих водоспадів: чи відновить його влада

В Еквадорі раптово зник водоспад Сан-Рафаель. Причина цього явища ще невідома, однак вчені підозрюють, що на це могло вплинути розташування водоспаду у сейсмічній зоні або гідроеклектростанція, яка працює неподалік. Водоспад був однією з найбільших туристичних візитівок країни.

У виданні Daily Mail повідомили, що місцевий уряд обмежив доступ до водоспаду.Зараз там працює група, яка розслідує причину провалу ґрунту.

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Водоспад розташований в парку Каямбе Кока, який є частиною еквадорської Амазонки неподалік від кордону з Колумбією. Він вважається найвищим у країні і сягає 152 метрів.

Координатор Водної програми Південної Америки Міжнародного союзу охорони природи Монгабай Еміліо Кобо вважає, що причиною зникнення стала гідроелектростанцію, яка розташована за 1,2 км від проблемної зони.

Водоспад, який був там понад тисячоліття, зруйнувався не за випадковим збігом. Це трапилось через кілька років після відкриття гідроенергетичного об'єкта,

– зазначив Монгабай Еміліо Кобо.

За словами геолога і колишнього секретаря відділу природного капіталу в Міністерстві довкілля Еквадору Альфредо Карраско зауважив, що причина може бути у сейсмічній активності регіону. Там відбувається багато землетрусів. Зокрема, у 1987 році природнє явище завдало величезної шкоди трансеквадорскому нафтопроводу, який проходить через водоспад.

Уряд Еквадору не планує проводити реконструкцію русла річки, яка була б необхідною для відновлення водоспаду.

Що відомо про водоспад Сан-Рафаель? Він розташований в парку Каямбе Кока, який є частиною еквадорської Амазонки неподалік від кордону з Колумбією. Водоспад вважають найвищим у країні. Його висота – 152 метри.