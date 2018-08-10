В Індії через проливні дощі більше 15 тисяч людей залишили домівку
Південь Індії заливає проливними мусонними дощами. Через них утворилися повені і зсуви, які забрали життя у щонайменше 26 осіб.
Про це повідомляє Qatar Day.
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"Проливні мусонні дощі призвели до загибелі щонайменше 26 осіб у результаті повеней, зсувів і обвалення будинків у південно-індійському штаті Керала", – йдеться у повідомленні.
Найбільше смертей зареєстрували в окрузі Ідуккі. Також повідомлення про жертви надійшли з районів міст Малаппурам, Ваянад і Кожікоді.
Більше ніж 15 тисяч осіб були змушені шукати притулок у державних таборах допомоги. З людьми працює армія, військово-морський флот, ВПС та Національні сили реагування на катастрофи (НДРР).
Міністр Союзу К. Дж. Альфонс, сказав, що це найбільший дощ, який був у країні за останні 50 років.