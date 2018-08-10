16:19
10 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    26°C 17°C
  • понеділок
    27°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вибори... і Путін на пєрєдєржкє. Водку під колодку
Вєсті Кремля
21:27, 9 серпня
Вєсті.UA. Санта-Порошенко. Збезчещена героїня
Вєсті.UA
20:00, 9 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Індії через проливні дощі більше 15 тисяч людей залишили домівку

58 Читать новость на русском
Потоп в Індії
Потоп в Індії / podrobnosti.ua

Південь Індії заливає проливними мусонними дощами. Через них утворилися повені і зсуви, які забрали життя у щонайменше 26 осіб.

Про це повідомляє Qatar Day.

Читайте також: Індія запровадить смертну кару за морське піратство

"Проливні мусонні дощі призвели до загибелі щонайменше 26 осіб у результаті повеней, зсувів і обвалення будинків у південно-індійському штаті Керала", – йдеться у повідомленні.

Найбільше смертей зареєстрували в окрузі Ідуккі. Також повідомлення про жертви надійшли з районів міст Малаппурам, Ваянад і Кожікоді.

Більше ніж 15 тисяч осіб були змушені шукати притулок у державних таборах допомоги. З людьми працює армія, військово-морський флот, ВПС та Національні сили реагування на катастрофи (НДРР).

Міністр Союзу К. Дж. Альфонс, сказав, що це найбільший дощ, який був у країні за останні 50 років. 

Теги: Жертви
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як врятувати планету: 15 простих речей, які може робити кожен
сьогодні, 16:02 Як врятувати планету: 15 простих речей, які може робити кожен
Яніна Ткачук
Продати награбоване: у "ДНР" вирішили роздавати віджаті квартири та підприємства
сьогодні, 15:07 Продати награбоване: у "ДНР" вирішили роздавати віджаті квартири та підприємства
Олексій Чибісов
Нова смертельна гра для підлітків "Момо": що це таке та чому це важливо
сьогодні, 14:01 Нова смертельна гра для підлітків "Момо": що це таке та чому це важливо
Катерина Петренко
Що одягати цієї осені: поради українських модних блогерів
сьогодні, 13:00 Що одягати цієї осені: поради українських модних блогерів
Уляна Корицька
Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
сьогодні, 12:00 Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
Злой Одессит
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Підсумки тижня: Мера Обухова обирали з резонансом
25 березня 2012 , 18:30
Американці представили собакоподібного робота на ім'я Spot
 12 лютого 2015 , 01:38
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук