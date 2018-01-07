23:57
7 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ

В Ірані арештовано екс-президента країни, – ЗМІ

20:39, сьогодні 810 Читать новость на русском
В Ірані арештували екс-президента Махмуда Ахмадінежада
В Ірані арештували екс-президента Махмуда Ахмадінежада / Фото з вільних мереж

З Ірану надходять суперечливі повідомлення про арешт екс-президента Махмуда Ахмадінежада. Згідно з одним із повідомлень, екс-президент Ірану був заарештований під час візиту до міста Шираз.

Про це повідомляє Al-Quds Al-Arabi.

Згідно з повідомленням, арешт був проведений за згодою вищого керівника і духовного лідера Ісламської Республіки аятоли Алі Хаменеї.

Читайте також: Чому в Ірані спалахнули протести та чим вони можуть закінчитись

Причиною арешту став виступ Ахмадінежада у місті Бушем. Цей виступ було розцінено як заклик до "розпалювання заворушень". Зокрема, екс-президент заявив, що "деякі чиновники живуть далеко від проблем людей і нічого не знають про реальну ситуацію в суспільстві". Ахмадінежад також звинуватив президента країни Хасана Рухані в монополізації влади і ресурсів.

Згодом портал Al Araby, посилаючись на розмову із сином екс-президента, заявив, що інформація про арешт є неправдивою. Проте жодних заяв від самого Ахмадінежада або його близьких досі не надходило.

Нагадаємо, Махмуд Ахмадінежад був президентом Ірану в 2005-2013 роках. Він відомий гострими заявами проти США та Ізраїлю, а також роботою над ядерною програмою, що і призвело до введення санкцій проти Ірану.

Теги: Новини політики Іран протести арешт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 7 січня: Жахливе вбивство на Подолі, смертельний вибух у Стокгольмі
сьогодні, 22:01 Головні новини 7 січня: Жахливе вбивство на Подолі, смертельний вибух у Стокгольмі
1461
Топ-5 блогів тижня: кремлівська заморозка конфлікту на Донбасі, квартал 95 та дефолт в Україні
сьогодні, 21:58 Топ-5 блогів тижня: кремлівська заморозка конфлікту на Донбасі, квартал 95 та дефолт в Україні
Блог Медіа 1055
У Росії Леніна посадять в коробку і відфутболять
сьогодні, 19:01 У Росії Леніна посадять в коробку і відфутболять
Ольга Бродська 1876
Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
сьогодні, 17:15 Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
11529
Сколько бы мы не декларировали разницу между Украиной и РФ – мы из одной песочницы
сьогодні, 16:06 Сколько бы мы не декларировали разницу между Украиной и РФ – мы из одной песочницы
Ян Валетов 2909
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Російський актор сповістив, як в Україні знущаються над вишиванкою
4 жовтня 2017 , 17:27
Порошенко неочікуваним чином привітав Ломаченка: красномовне відео
10 грудня 2017 , 10:28
Клімкін різко відповів на звинувачення Саакашвілі в наявності громадянства Росії
 8 серпня 2017 , 19:09
Двоє маленьких хлопчиків заживо згоріли у пожежі на Рівненщині
26 листопада 2017 , 16:11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук