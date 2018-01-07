В Ірані арештовано екс-президента країни, – ЗМІ

З Ірану надходять суперечливі повідомлення про арешт екс-президента Махмуда Ахмадінежада. Згідно з одним із повідомлень, екс-президент Ірану був заарештований під час візиту до міста Шираз.

Про це повідомляє Al-Quds Al-Arabi.

Згідно з повідомленням, арешт був проведений за згодою вищого керівника і духовного лідера Ісламської Республіки аятоли Алі Хаменеї.

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Причиною арешту став виступ Ахмадінежада у місті Бушем. Цей виступ було розцінено як заклик до "розпалювання заворушень". Зокрема, екс-президент заявив, що "деякі чиновники живуть далеко від проблем людей і нічого не знають про реальну ситуацію в суспільстві". Ахмадінежад також звинуватив президента країни Хасана Рухані в монополізації влади і ресурсів.

Згодом портал Al Araby, посилаючись на розмову із сином екс-президента, заявив, що інформація про арешт є неправдивою. Проте жодних заяв від самого Ахмадінежада або його близьких досі не надходило.

Нагадаємо, Махмуд Ахмадінежад був президентом Ірану в 2005-2013 роках. Він відомий гострими заявами проти США та Ізраїлю, а також роботою над ядерною програмою, що і призвело до введення санкцій проти Ірану.