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В Іспанії пройшов традиційний парад масок: захопливе відео

13:27, сьогодні 144 Читать новость на русском

Артисти з Іспанії та Португалії вийшли на вулиці одного з міст провінції Галісія, що на півночі країни. Учасники ходи під супровід оркестру продемонстрували унікальні маски та костюми.

Традиційними танцями та музикою мешканці міст та сіл відзначають прихід весни.

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Подібні паради на півострові проводять щорічно ще з античних часів.

"Сьогодні ми показуємо лише частинку того, що відбувалось за всі роки існування таких свят. Кожна маска передає дух традицій селищ і громад, які беруть участь у цій події. Карнавали несуть у собі неймовірне культурне багатство", – зазначив голова асоціації сільських громад Галісії Хорхе Домінгес.

Люди в масках влаштовують ходу у супроводі барабанщиків. Таким чином вони відганяють злих духів, які, за давніми переказами, можуть зіпсувати урожай нового сезону.

До слова, чек на суму 9 тисяч євро знайшла жителька муніципалітету Роперуелос-дель-Парамо в Іспанії після того, як розрізала святковий "пиріг волхвів".

Теги: Фестивалі Португалія
Джерело: 24 Канал
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