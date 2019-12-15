В Італії через бомбу часів Другої світової довелося евакуювати багатотисячне місто

Майже все італійське містечко Бриндізі довелося евакуювати. Рятувальники попросили у 54 тисяч місцевих мешканців покинути власні домівки через знешкодження бомби часів Другої світової війни.

Жителі Бриндізі мали покинути свої будинки до 8 ранку 15 грудня. Повітряний та залізний рух у місті також тимчасово зупиняли. Про це інформує La Repubblica.

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Окрім того, вулиці містечка контролювали за допомогою дронів, аби виявити тих, хто не покинув місто.



Ймовірний радіус ураження бомби/ фото з соцмереж



Знешкодження бомби

Цікаво! Всього у Бриндізі проживає 89 694 людини.

Знайдена бомба у довжину сягала метр та важила 40 кілограмів. Найімовірніше, бомбу англійського виробництва випустили на місто у 1941 році.

Around 54,000 people were evacuated from the southern Italian city of Brindisi on Sunday as experts worked to defuse a World War Two bomb. #Italiancity #WW2bomb https://t.co/BaXdNONhQZ pic.twitter.com/J395fq9n6E — Shauntv Global (@shauntvGlobal) December 15, 2019

Brindisi, disinnescata la bomba. I 54 mila evacuati rientrano nelle case https://t.co/BRyaabw6Wu pic.twitter.com/sGPqYM6lhH — Affaritaliani.it (@Affaritaliani) December 15, 2019

Brindisi, disinnescata la bomba. I 54 mila evacuati rientrano nelle case https://t.co/BRyaabw6Wu pic.twitter.com/sGPqYM6lhH — Affaritaliani.it (@Affaritaliani) December 15, 2019



Рятувальники працюють на місці виявлення бомби

У другій половині дня бомбу знешкодили та дозволили мешканцям міста повертатися у свої домівки.