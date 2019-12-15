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      В Італії через бомбу часів Другої світової довелося евакуювати багатотисячне місто

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      Бриндізі – італійське місто-порт / msccruises.fi

      Майже все італійське містечко Бриндізі довелося евакуювати. Рятувальники попросили у 54 тисяч місцевих мешканців покинути власні домівки через знешкодження бомби часів Другої світової війни.

      Жителі Бриндізі мали покинути свої будинки до 8 ранку 15 грудня. Повітряний та залізний рух у місті також тимчасово зупиняли. Про це інформує La Repubblica.

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      Окрім того, вулиці містечка контролювали за допомогою дронів, аби виявити тих, хто не покинув місто.


      Ймовірний радіус ураження бомби/ фото з соцмереж


      Знешкодження бомби

      Цікаво! Всього у Бриндізі проживає 89 694 людини.

      Знайдена бомба у довжину сягала метр та важила 40 кілограмів. Найімовірніше, бомбу англійського виробництва випустили на місто у 1941 році.


      Рятувальники працюють на місці виявлення бомби

      У другій половині дня бомбу знешкодили та дозволили мешканцям міста повертатися у свої домівки.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Війна Надзвичайні ситуації
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