В Італії грабіжники вкрали 2,3 мільйони євро у інкасаторів винахідливим способом: фото

Італійська поліція розшукує грабіжників, які вкрали 2,3 мільйони євро. Зловмисники спіймали в пастку і відкрили банківський фургон на шосе.

Про це повідомляє ВВС.

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Відомо, що четверо зловмисників заблокували фургон двома вантажівками на автомагістралі біля міста Барі, а потім стріляли в повітря, щоб залякати охоронців.

Крім того, злочинці використали два екскаватора, якими буквально розрізали задню частину фургона і забрали готівку.



Грабіжники розрізали задню частину фургона і забрали готівку//Фото: ВВС

Варто додати, що троє охоронців у фургоні не постраждали. Однак обидві вантажівки були підпалені, а екскаватори були залишені на місці пограбування.Грабіжники в масках, у яких була автоматична зброя, втекли на двох автомобілях.

До слова, гроші призначалися для виплати пенсій в сусідньому місті Матера.