В Італії міркують, як повернутися до нормального життя після режиму загальної ізоляції

Влада Італії обговорює методи повернення країни до нормальної роботи після режиму загальної ізоляції, введеного через коронавірус.

У науково-технічному комітеті, який консультує уряд, пропонують кілька варіантів, пише 31 березня газета Il Sole 24 Ore. Фахівці вважають, що повертатися до нормального життя потрібно поступово, а починати – зі сфери виробництва.

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Раніше прем'єр Італії Джузеппе Конте заявляв, що припинення виробництва – дуже серйозний захід, і він не може тривати довго. Тому відновлювати роботу виробництва почнуть якомога раніше – можливо, вже в середині квітня, відзначає видання.

Школи та університети, де інфекції передаються легко, відчиняться пізніше.

Фахівці вважають, що відновлювати роботу потрібно тільки там, де можна гарантувати дотримання соціальної дистанції. Тож експерти пропонують продовжити закриття барів, ресторанів, концертних майданчиків і перенесення різних заходів. Навіть після відкриття, в цих закладах доведеться дотримуватися правил соціальної дистанції, пише газета.

Ще один варіант, який розглядають у науково-технічному комітеті – поетапне повернення до звичайного життя різних вікових груп. Так, спершу з карантину вийдуть наймолодші і найсильніші, а потім вже люди, для яких вірус становить більшу загрозу.

Зауважимо, що в Італії загальна ізоляція триватиме щонайменше до Великодня, тобто до 12 квітня. На сьогодні Італія посідає друге місце у світі за кількістю виявлених випадків коронавірусу – 101 739. Померли 11 591 заражена людина.



Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 каналу