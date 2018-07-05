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В Івано-Франківську обвалився балкон разом із пенсіонеркою: лікарі прокоментували стан жінки

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5 липня, у Івано-Франківську, частина будинку обвалилася разом із жінкою. Конструкція полетіла донизу якраз тоді, коли старенька вийшла подихати повітрям.

Пенсіонерка вижила, а от її сусіди не на жарт налякані. Вони занепокоєні станом будинку, кажуть, що одного дня їхній будинок завалиться, і тоді точно не обійдеться без жертв.

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Старому будинку на вулиці Січових Стрільців в Івано-Франківську більше сотні років. Він уже давно в аварійному стані: взимку тут обвалились сходи, а стіни вкрилися величезними тріщинами. 5 липня жертвою старої будівлі мало не стала 87-річна жінка.

Рано, коли я виходила на роботу, почула дуже сильний обвал. По будинку ніби був сильний товчок. Я вибігла – дивлюсь, а сусідський хлопчина кричить: сусідка впала. Підбігла сюди, вона в цих брилах,
– сказала мешканка будинку Наталія Комарницька.

Жінку із політравмою доправили до обласної клінічної лікарні. Медики кажуть, що вона у важкому стані.

"Основний її діагноз на даний момент – це є перелом ребер і гемопневмоторакс. Сказати зараз, як буде розвиватися хвороба, важко. Вона тільки почала лікування, через деякий час можна буде говорити про якісь прогнози", – прокоментувала завідувачка приймального відділення ОКЛ Іванна Васкул.

Будинок є пам'яткою архітектури місцевого значення. Втім, утримувати його, стверджує управитель, мешканці повинні за власний кошт.

Як би не було, це приватна власність. Все, що до неї відноситься має робитися за долю мешканців. Якщо не всю, то хоча б часткову долю. Мешканці не бажають нічого робити, вони вважають, що все за них має робити хтось інший,
– зазначив виконавчий директор балансоутримувача Балтія-Сервіс Максим Сирлик.

Проте мешканці запевняють, що грошей на капітальний ремонт будинку не мають

Від сили в будинку проживає мешканців 5-6. От скажіть вони можуть щось зробити? Я з двома дітьми, жінка з чотирма дітьми, оця пенсіонерка сама кожен місяць оплачувала рахунки,
– додала мешканка будинку Наталія Комарницька.

З'ясовувати, хто ж винуватець інциденту, будуть правоохоронці. За статтею "службова недбалість" вже розпочато кримінальне провадження.

"Буде призначено ряд експертиз, щоб встановити, що саме стало причиною, чому не здійснювався ремонт будинку. І чи перебували балкони і сама будівля в аварійному стані. Після того вже можна буде говорити про те, хто винен", – сказала речниця прокуратури Івано-Франківської області Надія Теслін.

Міська влада інцидент поки що не коментує. Вони аналізують, а вже потім вирішуватимуть, що ж робити із проблемним будинком.

Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Пенсіонери Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 канал
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