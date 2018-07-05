В Ивано-Франковске обвалился балкон вместе с пенсионеркой: врачи прокомментировали ее состояние

5 июля, в Ивано-Франковске часть дома рухнула вместе с женщиной. Конструкция полетела вниз как раз тогда. когда старушка вышла подышать воздухом.

Пенсионерка выжила, а вот ее соседи не на шутку напуганы. Они обеспокоены состоянием дома, говорят, что однажды их дом рухнет, и тогда точно не обойдется без жертв.

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Старому дому на улице Сечевых Стрельцов в Ивано-Франковске более сотни лет. Он уже давно в аварийном состоянии: зимой здесь обвалились лестницы, а стены покрылись огромными трещинами. 5 июля жертвой старого здания чуть не стала 87-летняя женщина.

Рано, когда я выходила на работу, услышала очень сильный обвал. По дому будто был сильный толчок. Я выбежала – смотрю, а соседский мальчишка кричит: соседка упала. Подбежала сюда, она в этих глыбах,

– сказала жительница дома Наталья Комарницкая.

Женщину с политравмой доставили в областную клиническую больницу. Медики говорят, что она в тяжелом состоянии.

"Основной ее диагноз на данный момент – это перелом ребер и гемопневмоторакс. Сказать сейчас, как будет развиваться болезнь, трудно. Она только начала лечение, через некоторое время можно будет говорить о каких-то прогнозах", – прокомментировала заведующая приемного отделения ОКБ Иванна Васкул.

Дом является памятником архитектуры местного значения. Впрочем, содержать его, утверждает управляющий, жильцы должны за свой счет.

Как бы ни было, это частная собственность. Все, что к ней относится, должно делаться за долю жителей. Если не всю, то хотя бы частичную долю. Жители не желают ничего делать, они считают, что все за них должен делать кто-то другой,

– отметил исполнительный директор балансодержателя Балтия-Сервис Максим Сирлик.

Однако жители уверяют, что денег на капитальный ремонт дома не имеют

От силы в доме проживает жителей 5-6. Вот скажите они могут что-то сделать? Я с двумя детьми, женщина с четырьмя детьми, эта пенсионерка сама каждый месяц оплачивала счета,

– добавила жительница дома Наталья Комарницкая.

Выяснять, кто же виновник инцидента, будут правоохранители. По статье "служебная халатность" уже начато уголовное производство.

"Будет назначен ряд экспертиз, чтобы установить, что именно стало причиной, почему не осуществлялся ремонт дома. И находились ли балконы и само здание в аварийном состоянии. После того уже можно будет говорить о том, кто виноват", – сказала пресс-секретарь прокуратуры Ивано-Франковской области Надежда Теслин.

Городские власти инцидент пока не комментирует. Они проанализируют, а уже потом будут решать, что же делать с проблемным домом.