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      Злой Одессит

      В каких целях "братский" Китай использует макет российского танка Т-90?

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      Российский танк Т-90
      Российский танк Т-90

      На испытательном полигоне НОАК были замечены макеты российских Т-90.

      Очень интересный скрин появился в открытом доступе, на котором изображен макет российского танка Т-90. Что интересно, этот макет находился на испытательном полигоне "дружественного" и "братского" Китая.

      российский танк Т-90
      Макет российского танка Т-90 / Фото Defence Blog

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      К слову сказать, ВПК Китая многое впитало от советской танковой платформы, в том числе и Т-72, а, как известно, Т-90 это глубокая модернизация "семьдесят вторых". Тем не менее, обзавестись полноценным танком Т-90 НОАК так и не удалось. В отличие, например, от таких не совсем дружественных КНР стран как Индия и Вьетнам.

      Возможно, именно с целью быть готовыми к конфронтации с войсками этих двух соседних государств, Китай и проводит подобного рода учения, по отработке танкового боя с боевыми машинами подобного типа. В свете последних столкновений между Пакистаном и Индией, в спорном районе Кашмир, это вполне возможно, с учетом довольно тесных отношений между Пекином и Исламабадом.

      Так же стоит напомнить, что на вооружении ВС Индии стоит более 1 тыс. единиц Т-90С, а у Вьетнама их чуть более 60.

      С другой стороны, не стоит исключать и третий вариант с третьей соседкой Китая, на которую его реваншистские амбиции простираются аж до Байкала. Но, то уже конспирология и подлые наговоры, правда?

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини Росії Публікації Китай
      Джерело: 24 Канал
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