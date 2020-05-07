В Карпатах випало 15 сантиметрів снігу: фото та відео

Снігопад, який неочікувано накрив Україну на початку травня, відзначився і в Карпатах. Там вже декілька днів поспіль негода.

Рятувальники з Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту опублікували фото та відео з негоди, яка накрила гору Піп Іван Чорногірський.

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Станом на ранок 7 травня температура повітря становила -3 градуси. Однак навколо була хуртовина з сильним вітром (14-15 м/с), через що обмежена видимість до 20 метрів. Також гори вкрило 15-сантиметровим снігом.

Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2020,5 метра. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. На вершині гори є руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

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У вечері попереднього дня, 6 травня, на горі теж була негода – пориви вітру до 25 м/с, хуртовина, і температура повітря була лише -5 градусів.

Дивіться відео негоди в Карпатах

Тож рятувальники закликають усіх утриматися від походів в гори в таку негоду.