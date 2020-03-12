У кінотеатрі Києва знайшли закривавлене тіло директора

Ввечері 11 березня на Троєщині в одному зі складських приміщень знайшли мертвого директора кінотеатру. Його тіло було у численних забоях та крові.

Мертвим свого директора виявили працівники кінотеатру. Про це повідомляє Информатор Киев.

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Як повідомляє кореспондент видання, на тілі було видно ссадни і тіло у крові. Однак розглядається і версія нещасного випадку, оскільки в приміщенні є круті сході, якими померлий міг впасти.

На місці перебуває багато поліції. Офіційної інформації щодо інциденту наразі немає.

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