В Києві дуже забруднене повітря: у яких місцях – найбільше

В Києві 13 червня рівень забруднення повітря на деяких вулицях сягнув 5 і 6 добових норм. Усе через спеку та вітер.

Безліч шкідливих домішок накопичилися у приземному шарі повітря. Мовиться про забруднення діоксидом (тобто, вуглекислим газом), повідомили надзвичайники.

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Найзабрудненіші місця в Києві: Бессарабська і Деміївська площі, Оболонський проспект, вулиця Скляренка.

Така спека зі слабким вітром і підвищеним тиском протримаються в Києві до 18 червня, а рівень забруднення повітря може надалі зростати.

Щодо погоди в Києві 14 червня, то прогнозується спека, яка сягне позначок +31+33 градуси.

Чим небезпечний діоксид? Токсична дія вуглекислого газу виявляється при його вмісті в повітрі 3-4 %. Тоді у людини виникає подразнення дихальних шляхів, запаморочення, головний біль, шум у вухах та навіть психічне збудження і непритомність.