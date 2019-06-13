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      В Києві дуже забруднене повітря: у яких місцях – найбільше

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      У Києві зафіксований високий рівень забруднення повітря
      У Києві зафіксований високий рівень забруднення повітря / Ілюстративне фото

      В Києві 13 червня рівень забруднення повітря на деяких вулицях сягнув 5 і 6 добових норм. Усе через спеку та вітер.

      Безліч шкідливих домішок накопичилися у приземному шарі повітря. Мовиться про забруднення діоксидом (тобто, вуглекислим газом), повідомили надзвичайники.

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      Найзабрудненіші місця в Києві: Бессарабська і Деміївська площі, Оболонський проспект, вулиця Скляренка.

      Така спека зі слабким вітром і підвищеним тиском протримаються в Києві до 18 червня, а рівень забруднення повітря може надалі зростати.

      Щодо погоди в Києві 14 червня, то прогнозується спека, яка сягне позначок +31+33 градуси.

      Чим небезпечний діоксид? Токсична дія вуглекислого газу виявляється при його вмісті в повітрі 3-4 %. Тоді у людини виникає подразнення дихальних шляхів, запаморочення, головний біль, шум у вухах та навіть психічне збудження і непритомність.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Погода Екологія ДСНС
      Джерело: 24 канал
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