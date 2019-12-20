В Києві обшукали спортклуб "5 елемент", який пов’язують з Порошенком

Люди в масках, які назвалися працівниками СБУ, 20 грудня вранці увійшли до будівлі спортклубу "5 елемент", який пов’язують із нардепом, п’ятим президентом Петром Порошенком. У клубі кажуть, що він вже працює у звичайному режимі.

"Наліт СБУ (так вони представилися) на фітнес "5 елемент". Так, це бізнес Порошенка. Так, я не люблю П. сильно, і ви це знаєте. Але перевіряльники відмовилися показати юристам хоч якийсь документ. Так, у них автомати", – повідомив у фейсбуці київський бізнесмен Гарік Корогодський.

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У самому клубі про обшуки не розповіли, але на фейсбук-сторінці "5 елементу" повідомили, що заклад уже працює в звичайному режимі.



Інших подробиць і повідомлень про обшуки наразі немає.

Зауважимо, що це вже не перші обшуки у фітнес-клубі "5 елемент". Попередні провели 19 липня 2019 року працівники НАБУ. В цьому ж будинку розташована приймальня Порошенка.



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