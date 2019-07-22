В Маріуполі на мажоритарних округах перемогли екс-члени "Партії регіонів"

На Донеччині одразу на двох округах, що у Маріуполі, перемогу на дочасних виборах до парламенту здобули екс-члени "Партії Регіонів". Це – Сергій Магера, працівник холдингу олігарха Ахметова та скандальний Вадим Новинський.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів кандидат в народні депутати від "Сили людей" Максим Бородин.

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За його словами, у Маріуполі був використаний весь медіаресурс Ахметова. Зокрема, у місцевій газеті Ахметова "Приазовські робочі" виходили спецвипуски перед виборами.

Це видання отримало два мільйони фінансування з міського бюджету на підписки для пенсіонерів. Тобто, вийшло так, що самі мешканці фактично фінансували агітацію для себе,

– наголосив Бородин.

"Ці два кандидати від Ахметова. Один з них, Сергій Магера, – мій прямий конкурент. Впродовж 17 років він є депутатом місцевої ради. За весь цей час він подав лише один проект рішення – про перейменування.



Як розділилися вподобання виборців на 58 окрузі в Маріуполі

"Проблема в тому, якщо ти щось робиш, але про це не знають з телевізора, то ти майже цього не робив. Якщо в тебе немає медіаресурсу, про тебе майже нічого не знають", – запевнив він.



Кандидат в нардепи від "Сили людей" Максим Бородин

Бородин також додав, що пройти ногами майже 120 тисяч виборців – нереально. "Ми просто не змогли людям розповісти про себе. Там, куди ми дійшли, нас дійсно підтримали", – зауважив кандидат в нардепи.

В "Голосі" до останнього сумнівалися, чи підтримувати мене публічно чи ні. Вони не виставили свого кандидата в Маріуполі. Якби була підтримка від них та "Слуги народу", ми б кандидата Ахметова перемогли без проблем. Але сталося як сталось,

– підсумував Бородин.

Й розповів, що партія "Слуга народу" виставила від себе людину, яка щонайменше останні чотири роки не жила в Маріуполі. Тож нічого не знає про місто й нічого не зробила для нього в громадській сфері.

Зазначимо, що за даними національного екзит-полу, станом на 20.00 21 липня голоси виборців розподілилися наступним чином:

"Слуга народу" – 44,2%

"Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%

"Європейська Солідарність" – 8,8%

Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,4%

"Голос" – 6,5%



Підтримка партій в областях / Інфографіка 24 каналу