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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      В Маріуполі на мажоритарних округах перемогли екс-члени "Партії регіонів"

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      На Донеччині одразу на двох округах, що у Маріуполі, перемогу на дочасних виборах до парламенту здобули екс-члени "Партії Регіонів". Це – Сергій Магера, працівник холдингу олігарха Ахметова та скандальний Вадим Новинський.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів кандидат в народні депутати від "Сили людей" Максим Бородин.

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      За його словами, у Маріуполі був використаний весь медіаресурс Ахметова. Зокрема, у місцевій газеті Ахметова "Приазовські робочі" виходили спецвипуски перед виборами.

      Це видання отримало два мільйони фінансування з міського бюджету на підписки для пенсіонерів. Тобто, вийшло так, що самі мешканці фактично фінансували агітацію для себе,
      – наголосив Бородин.

      "Ці два кандидати від Ахметова. Один з них, Сергій Магера, – мій прямий конкурент. Впродовж 17 років він є депутатом місцевої ради. За весь цей час він подав лише один проект рішення – про перейменування.

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      "Проблема в тому, якщо ти щось робиш, але про це не знають з телевізора, то ти майже цього не робив. Якщо в тебе немає медіаресурсу, про тебе майже нічого не знають", – запевнив він.

      Максим Бородин
      Кандидат в нардепи від "Сили людей" Максим Бородин

      Бородин також додав, що пройти ногами майже 120 тисяч виборців – нереально. "Ми просто не змогли людям розповісти про себе. Там, куди ми дійшли, нас дійсно підтримали", – зауважив кандидат в нардепи.

      В "Голосі" до останнього сумнівалися, чи підтримувати мене публічно чи ні. Вони не виставили свого кандидата в Маріуполі. Якби була підтримка від них та "Слуги народу", ми б кандидата Ахметова перемогли без проблем. Але сталося як сталось,
      – підсумував Бородин.

      Й розповів, що партія "Слуга народу" виставила від себе людину, яка щонайменше останні чотири роки не жила в Маріуполі. Тож нічого не знає про місто й нічого не зробила для нього в громадській сфері.

      Зазначимо, що за даними національного екзит-полу, станом на 20.00 21 липня голоси виборців розподілилися наступним чином:

      "Слуга народу" – 44,2%
      "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%
      "Європейська Солідарність" – 8,8%
      Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 7,4%
      "Голос" – 6,5%

      підтримка партій по областях
      Підтримка партій в областях / Інфографіка 24 каналу

       

       

       

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Новини Маріуполя Новини Донецька Рінат Ахметов
      Джерело: 24 канал
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