В Німеччині заявили про зміцнення "агресивного антисемітизму"

85-річна екс-президентка Центральної ради євреїв Німеччини Шарлотте Кноблох висловила думку, що загроза громадському життю євреїв у Німеччині дедалі міцнішає.

Про це пише Zeit.

На її думку, у країні з'явився "агресивний антисемітизм" – як на словах, в просторі Інтернету, так і в реальності, аж до насилля.

Єврейське життя може проходити у громадському просторі лише під охороною поліції і при суворих запобіжних засобах, або від нього абсолютно варто відмовитися з міркувань безпеки,

– заявила Кноблох.

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На її переконання, антисемітизм міцніє як праворуч, так і ліворуч, у мусульманському співтоваристві, а також у центрі суспільства.

З огляду на таку ситуацію, нещодавно міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр навіть запропонував запровадити посаду уповноваженого Федерального уряду з питань антисемітизму.