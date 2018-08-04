В Одесі група підлітків жорстоко побила дівчинку: відео 18+
31 липня в Одесі поблизу покинутого дитячого садка і школи №69 група дівчаток-підлітків жорстоко побила ровесницю, а потім забрали її речі.
Відповідне відео оприлюднила одеситка Катерина Гринкевич-Розкидна у Facebook .
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На кадрах видно, як група дівчат руками і ногами б'ють беззахисну школярку, штовхнувши її на землю. Жертву лупцюють по голові, животу, часто б'ють в лице, принижують і тягають за волосся.
Уся бійка супроводжувалось криками "Як воно – бути хвойдою?" та нецензурною лексикою.
У побитті брали участь відразу кілька дівчат, а хлопці стояли поруч і спостерігали за тим, що відбувається.
Наприкінці відеозапису підлітки витрусили вміст сумочки побитої дівчинки на землю і забрали її речі собі.