В Одесі на території Гідрометцентру прогримів вибух: будівля повністю зруйнована (фото)

У Одесі на території Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогримів вибух. Сталася надзвичайна подія 12 липня.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

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В результаті вибуху повністю зруйнована одноповерхова будівля газогенераторної станції по заправці водневих балонів.

Попередньо встановлено, що вибухнув балон з воднем, який використовували для заправки зондів. Загиблих та постраждалих внаслідок вибуху немає.