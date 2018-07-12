В Одесі на території Гідрометцентру прогримів вибух: будівля повністю зруйнована (фото)
У Одесі на території Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогримів вибух. Сталася надзвичайна подія 12 липня.
Про це повідомляє місцеве видання "Думская".
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В результаті вибуху повністю зруйнована одноповерхова будівля газогенераторної станції по заправці водневих балонів.
Попередньо встановлено, що вибухнув балон з воднем, який використовували для заправки зондів. Загиблих та постраждалих внаслідок вибуху немає.
Джерело: 24 Канал
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