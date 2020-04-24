В Одесі на території монастиря УПЦ МП виникла масштабна пожежа: фото, відео
У ніч на 24 квітня на території Свято-Успенського чоловічого монастиря у передмісті Одеси виникла масштабна пожежа. Рятувальники локалізували її, однак вогонь знищив велику дерев'яну господарську будівлю.
Про пожежу в монастирі Української православної церкви Московського патріархату повідомляє пресслужба ДСНС.
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24 квітня о 00:40 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння будівлі на території Свято-Успенського чоловічого монастиря,
– йдеться у повідомленні.
Через кілька хвилин на місце пожежі прибули рятувальники. Відкритим полум’ям горіла окремо розташована дерев'яна господарська будівля.
Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу о 02:45 та ліквідувати о 03:41 на площі 480 квадратних метрів. Вогонь знищив господарську будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі. На щастя, пожежа не поширилася на сусідні споруди. За інформацією ДСНС, загиблих та постраждалих немає.
Однак травмувався монах – він зламав ногу, допомагаючи гасити пожежу. Про це повідомили у телеграм-каналі "Думская". Там також зазначили, що, за попередньою версією, причиною прикрого інциденту став навмисний підпал.
На території Свято-Успенського чоловічого монастиря у передмісті Одеси виникла пожежа
В Одесі горів монастир УПЦ МП: дивіться відео
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