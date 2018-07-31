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В Одесі сталася стрілянина через кавуни: подробиці інциденту

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В Одесі відбулась перестрілка між водіями та продавцями кавунів
В Одесі відбулась перестрілка між водіями та продавцями кавунів / прес-служба Нацполіції Одеси

31 липня у Малиновському районі Одеси відбулася перестрілка між продавцями кавунів та водіями, які не могли проїхати через перегороджену торговельними ятками дорогу.

Про це інформує прес-служба Нацполіції Одеси.

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До поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з будинків на Вулиці Маршала Малиновського чути постріли. Конфлікт стався між двома особами, що реалізовували бахчові культури, та двома автомобілістами. Сварка виникла через те, що продавці нібито перегородили торговельною яткою дорогу, що заважало водіям проїхати,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті інциденту один із автовласників витягнув травматичну зброю та почав стріляти по продавцях: одного травмував у вухо, іншого – в руку.

Відомо, що обидва водії з місця події втекли, проте правоохоронці їх розшукали та доправили до поліцейського відділку. Проти них вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Теги: Кримінальні новини Поліція Новини України Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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