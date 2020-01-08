В Одеському аеропорту чоловік у балаклаві заявив про мінування терміналу: що відомо

Вранці 8 січня невідомий на мікроавтобусі заїхав на територію Одеського аеропорту, збивши шлагбаум, а потім увірвався в термінал. Він кричав, що аеропорт заміновано.

За свідченням очевидців, невідомий був у куртці із написом "Совість". Його вже затримали. Про це повідомляє місцеве видання "Думська" із посиланням на ексрадника начальника ГУНП в Одеській області Руслана Форостяка.

До теми: Кабмін посилив відповідальність за фейкові мінування

З аеропорту евакуювали пасажирів та персонал, рейси затримуються, а будівлю перевіряють вибухотехніки.

Пресслужба Одеського аеропорту підтвердила, що автомобіліст збив шлагбаум і заявив про мінування. На даний момент аеропорт вже працює у штатному режимі.

Окрім цього, сьогодні о 7:40 до поліції Одеси надійшло анонімне повідомлення про мінування Одеської міської ради та СБУ.

Відзначимо, що Кабінет міністрів України посилив відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про мінування будівель, лікарень та інших суспільно важливих об'єктів. При цьому, глава уряду Олексій Гончарук не уточняв, наскільки була посилена відповідальність за фейкові мінування.

До цього моменту покарання за неправдиве повідомлення про мінування становило 6 років ув’язнення.