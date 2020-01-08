11:58
8 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ребрендинг МЗС Росії. Мокра традиція космонавтів
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука
      Вєсті.UA
      17:42, 7 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      В Одеському аеропорту чоловік у балаклаві заявив про мінування терміналу: що відомо

      557 Читать новость на русском
      Одеський аеропорт замінували / facebook.com/odessa.aero

      Вранці 8 січня невідомий на мікроавтобусі заїхав на територію Одеського аеропорту, збивши шлагбаум, а потім увірвався в термінал. Він кричав, що аеропорт заміновано.

      За свідченням очевидців, невідомий був у куртці із написом "Совість". Його вже затримали. Про це повідомляє місцеве видання "Думська" із посиланням на ексрадника начальника ГУНП в Одеській області Руслана Форостяка.

      До теми: Кабмін посилив відповідальність за фейкові мінування

      З аеропорту евакуювали пасажирів та персонал, рейси затримуються, а будівлю перевіряють вибухотехніки.

      Пресслужба Одеського аеропорту підтвердила, що автомобіліст збив шлагбаум і заявив про мінування. На даний момент аеропорт вже працює у штатному режимі.

      Окрім цього, сьогодні о 7:40 до поліції Одеси надійшло анонімне повідомлення про мінування Одеської міської ради та СБУ.

      Відзначимо, що Кабінет міністрів України посилив відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про мінування будівель, лікарень та інших суспільно важливих об'єктів. При цьому, глава уряду Олексій Гончарук не уточняв, наскільки була посилена відповідальність за фейкові мінування.

      До цього моменту покарання за неправдиве повідомлення про мінування становило 6 років ув’язнення.

      Яким буде курс долара в 2020 році в Україні: прогноз
      сьогодні
      11130
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України авіація Новини Одеси Фейкові замінування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:52 Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні
      Світлана Попова 10379
      сьогодні , 09:00 Головні новини 7 січня: Меркель їде до Путіна, трагедія в Ірані, неправдиві заяви ОБСЄ
      Ірина Кошанська 2886
      сьогодні , 08:50 Справа дорослих: як правильно працювати над харчуванням дітей
      Уляна Супрун 378
      сьогодні , 08:03 Яким буде курс долара в 2020 році в Україні: прогноз
      Ірина Поліщук 11130
      сьогодні , 07:00 Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?
      Інна Жолобович 24949
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук