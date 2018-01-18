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В одному з дитсадків Прикарпаття вихователька побила дітей, – звернення батьків

15:17, сьогодні 569 Читать новость на русском
В одному з дитсадків Прикарпаття вихователька побила дітей
В одному з дитсадків Прикарпаття вихователька побила дітей / sputniknews.lt

У місті Рогатин, що на Прикарпатті, батьки дітей, які відвідують дитсадок "Дзвіночок" заявили журналістам, що вихователька б'є своїх підопічних.

При це пише видання ТСН.

За словами батьків, у вересні їхні трирічні діти перейшли до нової групи в дитсадку, в якій вони мають провчитися до самого випуску. З того часу почалися побиття. Наразі відомо про три випадки. Діти поверталися додому з синцями та розповідали, що їх штовхнула чи вдарила вихователька.

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"Дитина прийшла і сказала, що вихователька вдарила. Вона його добре штовхнула. Коли почали між друзями спілкуватися, то дізнався, що це не єдиний випадок. Були різні випадки. На Святого Миколая і Новий рік влаштовували вистави у дитсадку. І коли одна дитина у відповідальний момент почала капризувати, відмовлялася йти виступати, то розповідали, що вихователька заявила, що дитину треба вигнати з групи", – розповів батько постраждалого хлопчика.

Батьки також передали фото дітей з синцями, однак не надали згоди на їхню публікацію.

Завідувачка дитсадка Марія Малецька підтвердила, що батьки вже неодноразово скаржилися на цю виховательку, проте вона нічого не може вдіяти через те, що прямих доказів немає.

Відомо, що вихователька, на яку скаржаться батьки, працює тут вже більше 30 років. При цьому у дитсадку не змогли надати їй позитивної характеристики як працівнику.

Адміністрація дитсадка вже виписала виховательці кілька попереджень, проте ні оштрафувати, ні звільнити її не можуть.

Теги: Новини України Івано-Франківськ Скандал Діти
Джерело: 24 Канал
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