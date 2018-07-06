В офіс із чотирилапими: як львів'яни прийшли на роботу з собаками

6 липня у Львові містяни вже вшосте долучилися до Всеукраїнської акції "Візьми собаку на роботу". Цього разу в робочій атмосфері разом із господарями було майже шістдесят песиків.

Психологи переконують, що присутність тварини на робочому місці знімає стрес та сприяє вільнішій атмосфері. Також це впевненість, що ваш улюбленець в безпеці та не сумує.

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"Коли є можливість взяти собаку на робоче місце, вона поводить себе дуже чемно, вдячна господарям за це, виляє хвостиком. Коли тварина залишається вдома, то для неї це стрес, знає, що господар повернеться пізно ввечері, лежить, нудьгує та переживає", – розповіла власниця собаки Ірина Шевченко.

Акція "Візьми собаку на роботу" цього року охопила понад п'ятдесят українських міст та майже п'ять сотень компаній.

Нагадаємо, 15 червня, львівські рятувальники витягнули лисицю, яка впала у закинутий басейн на вулиці Погулянка та не могла вибратися з нього.