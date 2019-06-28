В окупованому РФ Донецьку під гімн України вивісили прапор: фото, відео

У День Конституції, 28 червня, в окупованому Росією Донецьку патріоти влаштували українську акцію. Над містом замайорів синьо-жовтий прапор, а в центрі лунав гімн України.

На опублікованих у мережі світлинах видно, що державний прапор вивісили на будівлі колишнього готелю "Україна" в самісінькому центрі Донецька.

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Окрім того, з'явилося відео, яке демонструє, що поряд з вивішеним прапором лунає національний гімн України.

Гімн України лунає в центрі окупованого Донецька: відео

Про те, що відео актуальне, свідчить "республіканська" газета, датована вчорашнім днем, 27 червня.

Блогер Necro Mancer відзначає, що такими діями проукраїнські патріоти окупованого Донецька вітають з Днем Конституції.



Український прапор вивісили в окупованому Донецьку

Також у мережі показали фото, як жителів окупоних районів вітають українці біля КПВВ "Маріїнка". Активісти розгорнули великий прапор України та тримали блакитні і жовті кульки.



Український прапор на під'їзді до окупованого Донецька



Патріотрична українська акція на Донеччині

Донецьк! Зустрічай збоку КПВВ Мар‘їнка-Олександравка державний прапор! pic.twitter.com/XUvVWFMJhT — Скажений Оскар (@magnat107557910) June 28, 2019

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