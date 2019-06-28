14:55
28 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нові розробки росіян з AliExpress. Кокаїновий метод Путіна
      Вєсті Кремля
      21:42, 27 червня
      Вєсті. UA: Армія клонів в Раді. Іво Бобул спішить на допомогу
      Вєсті.UA
      20:56, 27 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      В окупованому РФ Донецьку під гімн України вивісили прапор: фото, відео

      2420
      Український прапор в окупованому Донецьку
      Український прапор в окупованому Донецьку / Скрін з відео

      У День Конституції, 28 червня, в окупованому Росією Донецьку патріоти влаштували українську акцію. Над містом замайорів синьо-жовтий прапор, а в центрі лунав гімн України.

      На опублікованих у мережі світлинах видно, що державний прапор вивісили на будівлі колишнього готелю "Україна" в самісінькому центрі Донецька.

      Читайте також: Суцільна руїна: свіжі фото зруйнованого бойовиками Донбасу опублікували в мережі

      Окрім того, з'явилося відео, яке демонструє, що поряд з вивішеним прапором лунає національний гімн України.

      Гімн України лунає в центрі окупованого Донецька: відео

       

      Про те, що відео актуальне, свідчить "республіканська" газета, датована вчорашнім днем, 27 червня.

      Блогер Necro Mancer відзначає, що такими діями проукраїнські патріоти окупованого Донецька вітають з Днем Конституції.


      Український прапор вивісили в окупованому Донецьку

      Також у мережі показали фото, як жителів окупоних районів вітають українці біля КПВВ "Маріїнка". Активісти розгорнули великий прапор України та тримали блакитні і жовті кульки.


      Український прапор на під'їзді до окупованого Донецька


      Патріотрична українська акція на Донеччині

      .

      blog_ava
      Головні новини 27 червня: емоційний брифінг Зеленського, звільнення полонених, ураган у Києві
      сьогодні
      6425
      Теги: Новини України Новини політики Новини Донецька Конституція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
      сьогодні , 14:02 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
      Анастасія Можаровська 6251
      Конституція Пилипа Орлика: міфи та реальність
      сьогодні , 13:30 Конституція Пилипа Орлика: міфи та реальність
      Богдан Мірошниченко 242
      Безопасность на дорогах, Или как сделать пешеходов внимательными
      сьогодні , 12:01 Безопасность на дорогах, Или как сделать пешеходов внимательными
      Лев Парцхаладзе 149
      Квартира тещі, земля і магазини: що відомо про нерухомість Гройсмана
      сьогодні , 11:01 Квартира тещі, земля і магазини: що відомо про нерухомість Гройсмана
      Олена Кандяк 1158
      День Конституції: маловідомі факти про Основний Закон України
      сьогодні , 10:00 День Конституції: маловідомі факти про Основний Закон України
      Наталя Сколоздра 4130
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук