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      В Острозі знайшли схрон зброї часів Другої світової просто під відділом поліції: фото

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      Серед зброї, яку знайшли під відділом поліції в Острозі, гранати, гвинтівки та австрійський пістолет
      Серед зброї, яку знайшли під відділом поліції в Острозі, гранати, гвинтівки та австрійський пістолет / Facebook Сергія Князєва

      У місті Острозі Рівненської області триває процес ліквідації старої будівлі відділу поліції для будівництва нової. У процесі знесення під будинком знайшли цілий арсенал зброї, який був там захований у 40-их роках минулого століття.

      Поліцейські губляться у здогадках про походження знахідок. Є версії про те, що раніше на цьому місці могла бути поліцейська управа, штаб-квартира УПА чи в'язниця НКВС, розповів глава Нацполіції Сергій Князєв.

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      Серед знахідок є доволі цікаві речі:

      • угорські осколкові гранати зразка 1936 року;
      • німецькі гранати М-24;
      • радянські гранати РГД-33;
      • австрійський пістолет Штаєр зразка 1912 року;
      • радянські гвинтівки Мосіна;
      • набої різних калібрів;
      • листівки та інші артефакти часів Другої світової війни.

      Зброя, яку знайшли під розвалинами відділку поліції: дивіться фото

      Відлуння буремних сорокових років. Під приміщенням численні недосліджені катакомби. Що вони таять?
      – підкреслив Сергій Князєв.

       

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      Теги: Зброя Новини України Історія Поліція Сергій Князєв
      Джерело: 24 канал
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