В Острозі знайшли схрон зброї часів Другої світової просто під відділом поліції: фото

У місті Острозі Рівненської області триває процес ліквідації старої будівлі відділу поліції для будівництва нової. У процесі знесення під будинком знайшли цілий арсенал зброї, який був там захований у 40-их роках минулого століття.

Поліцейські губляться у здогадках про походження знахідок. Є версії про те, що раніше на цьому місці могла бути поліцейська управа, штаб-квартира УПА чи в'язниця НКВС, розповів глава Нацполіції Сергій Князєв.

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Серед знахідок є доволі цікаві речі:

угорські осколкові гранати зразка 1936 року;

німецькі гранати М-24;

радянські гранати РГД-33;

австрійський пістолет Штаєр зразка 1912 року;

радянські гвинтівки Мосіна;

набої різних калібрів;

листівки та інші артефакти часів Другої світової війни.

Зброя, яку знайшли під розвалинами відділку поліції: дивіться фото

Відлуння буремних сорокових років. Під приміщенням численні недосліджені катакомби. Що вони таять?

– підкреслив Сергій Князєв.