В Острозі знайшли схрон зброї часів Другої світової просто під відділом поліції: фото
У місті Острозі Рівненської області триває процес ліквідації старої будівлі відділу поліції для будівництва нової. У процесі знесення під будинком знайшли цілий арсенал зброї, який був там захований у 40-их роках минулого століття.
Поліцейські губляться у здогадках про походження знахідок. Є версії про те, що раніше на цьому місці могла бути поліцейська управа, штаб-квартира УПА чи в'язниця НКВС, розповів глава Нацполіції Сергій Князєв.
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Серед знахідок є доволі цікаві речі:
- угорські осколкові гранати зразка 1936 року;
- німецькі гранати М-24;
- радянські гранати РГД-33;
- австрійський пістолет Штаєр зразка 1912 року;
- радянські гвинтівки Мосіна;
- набої різних калібрів;
- листівки та інші артефакти часів Другої світової війни.
Зброя, яку знайшли під розвалинами відділку поліції: дивіться фото
Відлуння буремних сорокових років. Під приміщенням численні недосліджені катакомби. Що вони таять?
– підкреслив Сергій Князєв.