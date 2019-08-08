В Остроге нашли тайник оружия времен Второй мировой прямо под отделом полиции: фото

В городе Остроге Ровненской области продолжается процесс ликвидации старого здания отдела полиции для строительства нового. В процессе сноса под домом нашли целый арсенал оружия, который был там спрятан в 40-х годах прошлого века.

Полицейские теряются в догадках о происхождении находок. Есть версии о том, что раньше на этом месте могла быть полицейская управа, штаб-квартира УПА или тюрьма НКВД, рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.

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Среди находок есть довольно интересные вещи:

венгерские осколочные гранаты образца 1936 года;

немецкие гранаты М-24;

советские гранаты РГД-33;

австрийский пистолет Штаер образца 1912 года;

советские винтовки Мосина;

патроны различных калибров;

открытки и другие артефакты времен Второй мировой войны.

Оружие, которое нашли под развалинами отделения полиции: смотрите фото

Эхо бурных сороковых годов. Под помещением многочисленные неисследованные катакомбы. Что они таят?

– подчеркнул Сергей Князев.