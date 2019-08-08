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      В Остроге нашли тайник оружия времен Второй мировой прямо под отделом полиции: фото

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      Среди оружия, которое нашли под отделом полиции в Остроге, гранаты, винтовки и австрийский пистолет
      Среди оружия, которое нашли под отделом полиции в Остроге, гранаты, винтовки и австрийский пистолет / Facebook Сергея Князева

      В городе Остроге Ровненской области продолжается процесс ликвидации старого здания отдела полиции для строительства нового. В процессе сноса под домом нашли целый арсенал оружия, который был там спрятан в 40-х годах прошлого века.

      Полицейские теряются в догадках о происхождении находок. Есть версии о том, что раньше на этом месте могла быть полицейская управа, штаб-квартира УПА или тюрьма НКВД, рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.

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      Среди находок есть довольно интересные вещи:

      • венгерские осколочные гранаты образца 1936 года;
      • немецкие гранаты М-24;
      • советские гранаты РГД-33;
      • австрийский пистолет Штаер образца 1912 года;
      • советские винтовки Мосина;
      • патроны различных калибров;
      • открытки и другие артефакты времен Второй мировой войны.

      Оружие, которое нашли под развалинами отделения полиции: смотрите фото

      Эхо бурных сороковых годов. Под помещением многочисленные неисследованные катакомбы. Что они таят?
      – подчеркнул Сергей Князев.

       

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      Теги: Новости Украины Оружие Полиция История Сергей Князев
      Источник: 24 канал
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