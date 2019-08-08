В Остроге нашли тайник оружия времен Второй мировой прямо под отделом полиции: фото
В городе Остроге Ровненской области продолжается процесс ликвидации старого здания отдела полиции для строительства нового. В процессе сноса под домом нашли целый арсенал оружия, который был там спрятан в 40-х годах прошлого века.
Полицейские теряются в догадках о происхождении находок. Есть версии о том, что раньше на этом месте могла быть полицейская управа, штаб-квартира УПА или тюрьма НКВД, рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.
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Среди находок есть довольно интересные вещи:
- венгерские осколочные гранаты образца 1936 года;
- немецкие гранаты М-24;
- советские гранаты РГД-33;
- австрийский пистолет Штаер образца 1912 года;
- советские винтовки Мосина;
- патроны различных калибров;
- открытки и другие артефакты времен Второй мировой войны.
Оружие, которое нашли под развалинами отделения полиции: смотрите фото
Эхо бурных сороковых годов. Под помещением многочисленные неисследованные катакомбы. Что они таят?
– подчеркнул Сергей Князев.