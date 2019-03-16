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      В перші дні військової агресії ми з командою зберегли життям багатьом солдатам, – Гриценко

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      В перші дні військової агресії ми з командою зберегли життям багатьом солдатам, – Гриценко
      В перші дні військової агресії ми з командою зберегли життям багатьом солдатам, – Гриценко

      Коли почалась військова агресія Росії в Україні, Анатолій Гриценко із командою зміг налагодити швидкий випуск оновлених сучасних цифрових карт з використанням супутникових технологій, які отримав спецназ.

      Про це він розповів у програмі "Гостре питання".

      "Оборона – це не тільки сидіти і окопі та стріляти. Я міг зробити набагато більше користі, працюючи з перших днів з ключовими дипломатами та забезпечивши обмін розвідданими", – сказав Гриценко.

      Окрім цього, він зміг налагодити швидкий випуск без державних коштів оновлених сучасних цифрових карт з використанням супутникових технологій, які пішли до спецназу.

      "Це зберегло багатьом життя. Я тоді був народним депутатом. Перші 5 мільярдів, які пішли на армію, ми змогли направити на те, що потрібно солдату, інакше вони б пішли на непотрібні напрями. Це участь у вирішенні завдань оборони", – підкреслив Анатолій Гриценко.

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      Теги: Новини України Новини політики Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 Канал
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