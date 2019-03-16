В первые дни военной агрессии мы с командой сохранили жизнью многим солдатам, – Гриценко

Когда началась военная агрессия России в Украине, Анатолий Гриценко с командой смог наладить быстрый выпуск обновленных современных цифровых карт с использованием спутниковых технологий, которые получил спецназ.

Об этом он рассказал в программе "Острый вопрос".

"Оборона – это не только сидеть в окопе и стрелять. Я мог сделать гораздо больше пользы, работая с первых дней с ключевыми дипломатами и обеспечив обмен разведданными", – сказал Гриценко.

Кроме этого, он смог наладить быстрый выпуск без государственных средств обновленных современных цифровых карт с использованием спутниковых технологий, которые пошли к спецназу.

"Это сохранило многим жизнь. Я тогда был народным депутатом. Первые 5 миллиардов, которые пошли на армию, мы смогли направить на то, что нужно солдату, иначе они бы пошли на ненужные направления. Это участие в решении задач обороны", – подчеркнул Анатолий Гриценко.